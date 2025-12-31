La borrasca Francis no será tan intensa como Emilia pero es mejor evitar desplazamientos

La borrasca atlántica Francis, que atravesará Canarias de oeste a este en las próximas horas, no será tan intensa como Emilia, que impactó en las islas a mediados de mes, pero recomiendan evitar desplazamientos innecesarios por carretera durante el primer día de 2026.

Instituciones como el Cabildo de Gran Canaria han pedido que se restrinjan este tipo de desplazamientos, sobre todo por carreteras de montaña y por las que suelen presentar desprendimientos en eventos de esta índole.

Tras la activación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) por parte de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, la corporación grancanaria ha acordado mantener operativo el Plan Insular de Emergencias (PEIN) desde las 02:00 horas de la madrugada de este jueves, según ha informado en un comunicado.

Desde esa hora se prevé una inestabilidad atmosférica por el paso por las islas de la borrasca, que traerá aparejados riesgos por vientos, lluvias, tormentas y fenómenos costeros, recuerda la institución que preside Antonio Morales.

Situación en las islas orientales

Las previsiones apuntan a que Gran Canaria afrontará el paso del frente frío con un empeoramiento generalizado del estado de la mar de cara al fin de semana, viento del suroeste moderado, que aumentará a fuerte o con intervalos fuertes en medianías, zonas altas y cumbres, rolando al oeste en la tarde del primer día del año, detalla la nota.

De la misma forma, el Cabildo de Lanzarote ha emitido un decreto con recomendaciones ante la situación de prealerta en la estará esta isla y La Graciosa desde las 08:00 horas del 1 de enero por lluvias, tormentas y viento, y la situación de alerta por fenómenos costeros adversos.

Por ello, y dado que la Agencia Estatal de Meteorología no descarta chubascos localmente tormentosos en las islas orientales, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote recomienda a los ayuntamientos que suspendan las actividades lúdicas, culturales, deportivas y de ocio al aire libre desde las 08:00 horas del día 1 de enero hasta las 18:00 horas el día 2 de enero.