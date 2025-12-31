La brecha entre la isla más rica y la más pobre se reduce un 23% en un año

Poco a poco, paso a paso, las distintas políticas llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma, además de la buena marcha del turismo como motor económico del Archipiélago, logra que las diferencias entres las islas más ricas y las más pobres se recorten. Hasta un 23% según los últimos datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac) sobre la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) por habitante en cada una de las islas.

El debate político de la historia autonómica de Canarias se regó de forma transversal con la llamada doble –y hasta triple– insularidad que sufren las islas no capitalinas con respecto a Gran Canaria y Tenerife y la necesidad de compensar esa desigualdad con políticas específicas que las beneficiaran. De hecho, las últimas reivindicaciones versan sobre aplicar en el futuro Régimen Económico y Fiscal (REF) un diferencial tributario de convergencia por doble insularidad y lograr incluir en el ‘decreto Canarias’ que se negociará con Moncloa la exención del 60% a las tres islas verdes, y no solo a La Palma, por ser las más pobres del Archipiélago.

Los últimos datos del Istac matizan, en parte, alguna de las leyendas urbanas sobre el predominio de Tenerife y Gran Canaria sobre el resto y certifican que lenta, pero de forma inexorable, las diferencias se acortan: Lanzarote y Fuerteventura son las islas más ricas del Archipiélago mientras que La Gomera y El Hierro son donde la renta más creció, y de forma más robusta, y las dos capitalinas se mantienen a mitad de tabla, hasta el punto de que Gran Canaria es la que menos incrementó su PIB per cápita (6,1%).

Reproducción de los datos incluidos en el último informe del Istac sobre la evolución del PIB per cápita insular / E.D./ L.P.

La Gomera triplica el crecimiento de Lanzarote

De hecho, La Gomera triplicó (19,4%) el incremento de Lanzarote (6,7%), que es la isla más rica (28.280 euros), e incluso la media del alza de Canarias (6,6%), lo que además de sacarla de la la última posición –en detrimento de El Hierro– contribuye a que la brecha entre el territorio más rico y el más pobre del Archipiélago se haya reducido casi un tercio en solo un año: 5.550 euros separan a un herreño de un lanzaroteño frente a los 6.777 euros de ‘distancia’ que había un año antes entre la isla más rica y la más pobre.

Los datos del Istac, por sí solos, demuestran que la doble insularidad no explica por sí sola las diferencias entre las distintas islas y que el modelo productivo es lo que de verdad adquiere importancia.

Según un estudio que aportó el comisionado del REF, José Ramón Barrera, al Parlamento en octubre de 2024, hay que tener en cuenta que Gran Canaria y Tenerife equilibran su sector público y privado, que La Palma, La Gomera y El Hierro concentran más agricultura y más sector público –los que menos renta generan–que Lanzarote y Fuerteventura, donde el peso de la hostelería vinculada al turismo tira hacia arriba sus economías y producción de sus respectivas riquezas.

Diferencial de convergencia

Por ello, el equipo de Barrera está trabajando para incluir en el futuro REF una propuesta transversal que signifique un diferencial de convergencia por doble insularidad que incluya exenciones en la Seguridad Social, deducciones por adquisición de productos de kilómetro cero, una reserva de capitalización propia y deducciones del IRPF.

La motivación de la propuesta –que deberá ser negociada con las autoridades españolas y europeas en los próximos dos años– busca paliar aún más la brecha en indicadores económicos respecto de las islas no capitalinas respecto a Gran Canaria y Tenerife.

Ese diferencial de convergencia para aquellas islas no capitalinas solo se aplicará en aquellas que acrediten un nivel de bienestar inferior a la media de Canarias.

Signo positivo o negativo

Según la idea que maneja el comisionado del REF -sobre la base del informe aprobado por el Parlamento– es que las medidas compensatorias recogidas para corregir los desequilibrios derivados de la doble insularidad incluyan un diferencial de convergencia que podrá tener signo positivo o negativo, en función de si la medida considerada actúa como incentivo fiscal o como carga impositiva.

Este mecanismo será aplicable a las islas no capitalinas que acrediten un nivel inferior a la media de Canarias en, al menos, dos de tres indicadores socioeconómicos: PIB per cápita, renta neta media por hogar y tasa de desempleo de larga duración.

Foto de archivo de José Ramón Barrera, comisionado del REF, en una comparecencia parlamentaria. / Efe

Instrumento concreto

Tal y como defiende el equipo de Barreda, esta propuesta no crea un nuevo principio, sino que desarrolla el ya existente en el REF, y lo único que supone es convertir una declaración genérica en un instrumento concreto, dotado de objetivos, medidas y criterios de evaluación.

De este modo, el diferencial de convergencia se configura como un mecanismo estable dentro del REF para acelerar el cierre de las brechas internas en Canarias, actuando sobre las causas estructurales que impiden a las islas no capitalinas alcanzar niveles equivalentes de bienestar, y asegurando que la cohesión social y territorial sea un objetivo real y medible y no, como hasta ahora, un mandato declarativo.