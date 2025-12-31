Desde Isabel Díaz Ayuso hasta Miguel Ángel Silvestre: estos son los famosos más deseados en Canarias este 2025
Un estudio revela quienes son las personalidades políticas, deportivas y mediáticas que más fantasías despiertan entre los canarios
El deseo tiene nombre y apellido en las Islas Canarias. Según el estudio llamado "Los famosos más deseados de España en 2025", elaborado por la Academia Erótica Diversual. Este se ha realizado en octubre de 2025 y en él han participado 5.197 personas de entre 18 y 60 años, segmentadas geográficamente.
Diversidad en la política
En el ámbito político, Isabel Díaz Ayuso se corona como la mujer más deseada tanto en Tenerife como en Las Palmas, arrasa con el 35,1% como la política más deseada en España. Seguida de Inés Arrimadas con un 24 % e Irene Montero con un 17,9%.
Entre los candidatos hombre, Albert Rivera lidera en Tenerife, mientras que Gabriel Rufián lo hace en Las Palmas.
Deportistas
A nivel nacional, Alexia Putellas, toda una referente del fútbol femenino, concentra atención en Levante, Cataluña, una parte de Andalucía, el País Vasco, La Rioja, Zaragoza, y León. Sin embargo, Paula Badosa se postula como la favorita en las Islas Canarias.
En el caso de los hombres, Marc Márquez se posiciona como el deportista más admirado de España, repartiendo su popularidad por todo el país, especialmente en el archipiélago canario.
Artistas
En el mundo el cine y la televisión, Miguel ángel Silvestre es el actor más deseado por los canarios, alguna que también lidera en Madrid Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Seguido de Mario Casas, que destaca más en Cataluña, Navarra, Aragón y el oeste de Andalucía.
En el caso de las artistas, Ana de Armas lidera el ranking nacional y canario (19,7%), seguida de la cantante Edurne (16,7%) y con Úrsula Corberó ocupando el top 3.
El atractivo también está en los medios
Los periodistas no se quedan fuera de esta encuesta, donde David Broncano es el comunicador más deseado en las Islas Canarias. Al igual que en España, donde ocupa el primer puesto con un 30,5%, seguido de Roberto Leal con un 25,9% y en tercer lugar, Jesús Vázquez (18,4%).
En el caso de las mujeres, Cristina Pedroche y Nuria Roca se disputa el primer puesto, que se lo lleva la colaboradora de Zapeando por un 1,1% (25,6%), seguida de Nuria Roca y ocupando la tercera posición aparece Sandra Barneda (12,4%). En Canarias, Cristina Pedroche es la favorita.
El ranking nacional del deseo
El estudio, elaborado por las sexólogas Lucía Jiménez y Bárbara Montes, revela que el deseo combina carisma, cercanía y fama mediática.
A nivel nacional, Miguel Ángel Silvestre encabeza el ranking y se consolida como el hombre más deseado de España en 2025, acumulando un 7,34% de los votos. Muy cerca de él se sitúa David Broncano, con un 7,3%, seguido del piloto Marc Márquez, que completa el podio con un 7,28%. Entre los tres, existe una diferencia mínima que refleja la diversidad de gustos entre el público español.
En el caso de las mujeres, Isabel Díaz Ayuso lidera el ranking y se posiciona como la mujer más deseada de España, con un 8,39% de los votos. En segundo lugar, aparece Cristina Pedroche (6,57 %), seguida de la futbolista Alexia Putellas, que cierra el top 3 con un 6,23%. Tres perfiles totalmente distintos que reflejan el empoderamiento femenino.
