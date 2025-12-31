La pastelería de Gran Canaria que vende 'Pedacitos de Cielo' a 1,50 €: están tan ricos que creerás que estás allí
La creadora de contenido gastronómico Tania Pyetku (@taniapyetku) ha descubierto esta confitería única en la isla
¿A quién no le gustaría probar un dulce tan delicioso que sabe a gloria? Eso es exactamente lo que ofrecen en una pastelería de Gran Canaria que ha descubierto la creadora de contenido gastronómico Tania Pyetku (@taniapyetku), quien no ha dudado en compartir su hallazgo con sus seguidores.
Si el cielo tuviera sabor, probablemente sería el de estos pastelitos que se venden por solo 1,50 euros en la pastelería Los Mariángeles. Con dos locales en Las Palmas de Gran Canaria, esta confitería se ha convertido en parada obligatoria para cualquier amante del dulce que quiera probar este bocado delicioso disponible en varios sabores y difíciles de olvidar.
Tania mostraba una caja con estos pastelitos que son "superesponjosos y de lo más coloridos". Sus ingredientes son muy variados, desde raros de encontrar en los dulces, como el tuno indio o la piña, hasta opciones más universales como arándano, chocolate, turrón o el su favorito, el de tofee.
Dónde está la pastelería Los Mariángeles
Los dos locales de la pastelería se encuentran en:
- Calle Patagonia, número 24, Tafira Baja, Las Palmas de Gran Canaria
- Mercado del Puerto
No dudes en ir a probar los pedacitos a la pastelería Los Mariángeles, ya que solo los podrás encontrar aquí.
- La Guardia Civil avisa a los canarios en Nochevieja: multas de hasta 600.000 euros por el uso de pirotecnia
- Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- La Aemet pronostica lluvias, descenso de temperaturas y viento fuerte este jueves de Navidad en Canarias
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
- La Aemet avisa de tiempo con cielos nubosos y lluvias en el último lunes del año en Canarias
- La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche
- La ‘vidorra’ de Cerdán y su familia en un viaje a Tenerife