Llegan dos cayucos a Canarias con 184 personas a bordo
Una llegó en la noche del martes a El Hierro y la otra, durante la mañana de este miércoles, a Lanzarote
EFE
Dos pateras han llegado en las últimas horas a Canarias con 184 personas a bordo. La primera de ellas llegó a El Hierro y la segunda, a Lanzarote.
La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda trasladó a últimas horas del martes, 30 de diciembre, hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, a un cayuco con 180 personas a bordo, de las que cinco tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario, según informa EFE.
Todos los ocupantes de la embarcación, que fue localizada a 6,4 kilómetros del puerto herreño, son subsaharianos y de ellos 45 eran mujeres y 17 menores de edad.
De acuerdo con el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de nueve días, desde Banjul, Gambia.
A bordo de la embarcación viajaban personas de Senegal, Malí, Gambia y Guinea-Conakry.
Los tripulantes de este cayuco han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG "Corazón naranja – Ebrima Sonko" y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.
Lanzarote
Posteriormente, en la mañana de este miércoles, una patera con cuatro migrantes a bordo, todos adultos y de origen magrebí, ha llegado por sus propios medios al puerto de Arrecife, en la isla de Lanzarote, confirman fuentes del 112 a Europa Press.
El aviso se recibió pasadas las 07.00 horas y la embarcación llegó a terminal de cruceros del puerto conejero donde sus ocupantes fueron atendidos por personal de Cruz Roja, que constató un buen estado de salud en general.
