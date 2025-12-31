El Negrín recicla más de cinco toneladas de residuos al año

El área quirúrgica del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín recicla cada año una media de 5,4 toneladas de papel y plástico, gracias a un proyecto impulsado por el personal de enfermería. Tal y como explica Gara Quesada, enfermera asistencial en el quirófano de Cirugía General y Digestiva, la iniciativa nació en octubre de 2022 tras detectar que una gran cantidad de envoltorios y embalajes que protegen el instrumental quirúrgico acababa en la basura, a pesar de ser materiales limpios y reciclables.

«Decidimos investigar si el centro hospitalario contaba con recursos para seguir un sistema de reciclaje. Tras comprobar que disponía de los contenedores necesarios, empezamos a separar los residuos de plástico y papel en nuestro quirófano, y le planteamos la viabilidad de implantar la acción a los servicios de Medicina Preventiva y Limpieza», cuenta la profesional.

Después de recibir el visto bueno, el equipo decidió elaborar carteles informativos para extrapolar la actividad a otras áreas y que el personal supiera dónde encontrar los cubos de reciclaje. Además, impartió charlas en diferentes fechas a los profesionales de quirófano y dotó de recursos a todas las áreas quirúrgicas que se animaron a participar.

La iniciativa, que se enmarca dentro del proyecto Salud Zero Emisiones Netas 2030 del Servicio Canario de la Salud (SCS), ya cuenta con la implicación de una decena de quirófanos y del servicio de Esterilización.

Asimismo, ha logrado consolidarse como una experiencia de referencia en materia de sostenibilidad hospitalaria. Solo en el transcurso de 2024, se llevaron a cabo en este espacio 15.634 intervenciones.

«Ahora, estamos creando un código QR que dará acceso a unos carteles informativos que mostrarán los materiales que se pueden reciclar y los que no. La idea es poder integrarlo a la web de nuestro hospital para que toda la plantilla pueda consultarlo en cualquier momento», detalla Quesada.

La sanitaria confía en que esta estrategia contribuirá a reducir la huella de carbono, lo que mejorará tanto la salud medioambiental como la salud de las personas. «Consideramos que esta actividad es muy importante. Por ello, nos gustaría que se sumaran más servicios, e incluso, otros hospitales de las Islas», anota la especialista.

Y es que, a su juicio, este sistema es muy fácil de reproducir en cualquier centro, pues los recursos que se requieren para poder desarrollar la acción son escasos y económicos. De hecho, solo es necesario disponer de contenedores para plástico y papel, tener un circuito de limpieza que controle esa separación y contar con la figura de un profesional que lidere el proyecto y resuelva las dudas que puedan surgir a lo largo del proceso.

Desde el complejo grancanario recuerdan que ya hay estudios que avalan que los hospitales generan una gran cantidad de residuos potencialmente aprovechables, por lo que es esencial apostar por acciones que ayuden a producir un impacto ambiental positivo.

«Estamos muy agradecidos con el apoyo que nos han brindado los auxiliares, los facultativos y los compañeros del servicio de Limpieza. Nuestro propósito es seguir creciendo y poder reciclar cada año más toneladas de papel y plástico», concluye Gara Quesada.