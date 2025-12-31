Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Fin de AñoSiam Park en Gran CanariaCruceros en el PuertoMigración en CanariasFin de Año en Gran Canaria
instagramlinkedin

En Directo

Sigue en directo el paso de la Borrasca Francis por Canarias: todas las islas se encuentran en alerta

Conoce todas las informaciones sobre el paso del frente frío por el archipiélago, que dejará lluvias, tormentas, viento y fuerte oleaje

Imágenes de la última borrasca que pasó por Canarias

Imágenes de la última borrasca que pasó por Canarias

LP/DLP

María Plasencia

Yaiza Rodríguez

Santa Cruz de Tenerife

El Año Nuevo llegará a Canarias marcado por la borrasca Francis, que dejará en las islas viento, lluvias, tormentas y fuerte oleaje.

Esta situación ha provocado que el Gobierno de Canarias haya declarado la alerta en todo el archipiélago por vientos, mientras que en Tenerife y La Palma también se encuentran en esta situación por lluvias y viento, estando el resto de islas en prealerta, al igual que por las tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha declarado avisos por estos fenómenos meterológicos.

Sigue toda la información del tiempo en el archipiélago.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los canarios en Nochevieja: multas de hasta 600.000 euros por el uso de pirotecnia
  2. Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
  3. La Aemet pronostica lluvias, descenso de temperaturas y viento fuerte este jueves de Navidad en Canarias
  4. La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
  5. La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
  6. La Aemet avisa de tiempo con cielos nubosos y lluvias en el último lunes del año en Canarias
  7. La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche
  8. La ‘vidorra’ de Cerdán y su familia en un viaje a Tenerife

Llegan dos cayucos a Canarias con 184 personas a bordo

Llegan dos cayucos a Canarias con 184 personas a bordo

Una 'boutique' del músculo para cumplir las metas de Año Nuevo

La Aemet actualiza los avisos por el paso de la borrasca Francis por Canarias

La Aemet actualiza los avisos por el paso de la borrasca Francis por Canarias

Sigue en directo el paso de la Borrasca Francis por Canarias: todas las islas se encuentran en alerta

Sigue en directo el paso de la Borrasca Francis por Canarias: todas las islas se encuentran en alerta

La pastelería de Gran Canaria que vende 'Pedacitos de Cielo' a 1,50 €: están tan ricos que creerás que estás allí

La pastelería de Gran Canaria que vende 'Pedacitos de Cielo' a 1,50 €: están tan ricos que creerás que estás allí

Desde Isabel Díaz Ayuso hasta Miguel Ángel Silvestre: estos son los famosos más deseados en Canarias este 2025

Desde Isabel Díaz Ayuso hasta Miguel Ángel Silvestre: estos son los famosos más deseados en Canarias este 2025

La ruta canaria cierra 2025 entre tragedias pese al descenso de llegadas

La ruta canaria cierra 2025 entre tragedias pese al descenso de llegadas

La brecha entre la isla más rica y la más pobre se reduce un 23% en un año

La brecha entre la isla más rica y la más pobre se reduce un 23% en un año
Tracking Pixel Contents