Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Francis en CanariasEdad jubilación 2026San Silvestre 2025Salud de Antonia San JuanUD Las Palmas
instagramlinkedin

Apuntan con un puntero láser a un avión que salía de Tenerife con rumbo a Lanzarote

La tripulación notificó el hecho durante el ascenso

Captura de la ruta del vuelo afectado.

Captura de la ruta del vuelo afectado. / Flightradar24

La Provincia

La Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Los incidentes en los vuelos no cesan ni en la última noche del año.

Los controladores aéreos han publicado en sus redes sociales un nuevo caso sucedido con un vuelo en Canarias.

En concreto, la tripulación de un avión que partía este 31 de diciembre de Tenerife Sur con destino Lanzarote informó que les han apuntado con un puntero láser durante el ascenso.

Este hecho les obligó a cursar la notificación a la Guardia Civil con la posición del láser indicada por la tripulación.

Noticias relacionadas y más

Riesgos

En su publicación, los controladores dejan claro que apuntar con un láser puede causar ceguera, por lo que, si se apunta a la cabina de un avión, puede ocasionar la incapacitación de la tripulación. Esta acción constituye un delito grave.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los canarios en Nochevieja: multas de hasta 600.000 euros por el uso de pirotecnia
  2. La Aemet actualiza los avisos por el paso de la borrasca Francis por Canarias
  3. Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
  4. La Aemet pronostica lluvias, descenso de temperaturas y viento fuerte este jueves de Navidad en Canarias
  5. La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
  6. La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
  7. La Aemet avisa de tiempo con cielos nubosos y lluvias en el último lunes del año en Canarias
  8. La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche

El traslado de menores migrantes, lejos de cumplir los plazos previstos por el decreto

El traslado de menores migrantes, lejos de cumplir los plazos previstos por el decreto

Actualización de las alertas en Canarias: la lluvia caerá en mayor cantidad y durante más tiempo

Actualización de las alertas en Canarias: la lluvia caerá en mayor cantidad y durante más tiempo

Sigue en directo el paso de la Borrasca Francis por Canarias: alerta por vientos y lluvias en las Islas para comenzar 2026

Sigue en directo el paso de la Borrasca Francis por Canarias: alerta por vientos y lluvias en las Islas para comenzar 2026

Apuntan con un puntero láser a un avión que salía de Tenerife con rumbo a Lanzarote

Apuntan con un puntero láser a un avión que salía de Tenerife con rumbo a Lanzarote

Cinco vuelos cancelados entre Tenerife y La Palma por la borrasca Francis

Cinco vuelos cancelados entre Tenerife y La Palma por la borrasca Francis

El primer niño nacido en Canarias este 2026 es de La Palma

Ni 65 ni 68 años: esta es la nueva edad de jubilación para todos los trabajadores a partir de hoy

La borrasca Francis ya descarga en La Palma: escorrentías en barrancos y problemas en el aeropuerto

La borrasca Francis ya descarga en La Palma: escorrentías en barrancos y problemas en el aeropuerto
Tracking Pixel Contents