Los canarios se dejan casi un 30% de su sueldo en regalos navideños

Papá Noel, el fin de año o los Reyes Magos marcan el calendario festivo de los canarios, pero también el grosor de su cartera. Ni el encarecimiento del coste de la vida en el Archipiélago ni el hecho de que Canarias registre el salario medio bruto más bajo del país han frenado el crecimiento de la facturación del sector comercial durante estos meses. Hasta el punto de que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima un gasto medio de 370 euros tan solo en regalos, una cifra que equivale al 27,7% del salario neto de los canarios y que asciende a los 769 euros si se suman todos los gastos extra de la Navidad entre décimos de lotería, cenas de empresa o comidas navideñas o decoración. Eso sí, muchos consumidores llevan semanas –e incluso meses– adelantando y fraccionando sus compras: algunos de los regalos que se entregaron el pasado 25 de diciembre y los que se repartirán el 6 de enero comenzaron a adquirirse ya en octubre.

El encarecimiento del coste de la vida en el Archipiélago se sitúa en un 2,3% interanual, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC). El peso de la inflación en la economía doméstica se vuelve mayor en los bolsillos de los canarios si se tiene en cuenta la última encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El estudio elaborado a partir de las respuestas de 2.000 ciudadanos, estima que el gasto medio se dispara hasta los 796 euros por persona. Un alza del 16,5% respecto a la campaña anterior en la que existe una disparidad entre un 15% de la población que asegura que gastará más, un 17% cuyo gasto será menor y un 68% que repetirá «más o menos» el mismo presupuesto que el de la pasada Navidad.

El aumento de las compras se extiende a casi todas las áreas del comercio, desde la perfumería hasta la electrónica y, por supuesto, el sector del juguete. Es la época del año en la que salen a relucir todos los intereses particulares y se potencian nuevos hobbies a través de regalos específicos. Dicho de otro modo, no queda estantería ni tienda por inspeccionar por alguno de los consumidores que buscan el mejor regalo para ese ser querido. Prueba de ello son las previsiones de facturación para este año que, aunque ya de por sí suelen ser altas por estas fechas y difíciles de superar, en esta ocasión se estima un crecimiento adicional de alrededor del 5%.

El ‘Black Friday’

El desembolso no ocurre de golpe y los canarios son cada vez más previsores con sus compras de Navidad. «En los últimos años vemos que las ventas comienzan incluso en octubre o noviembre con el Black Friday», explica el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir. Los precios descontados y la tranquilidad de ir tachando –con meses de antelación– artículos de la extensa lista de los Reyes Magos llevan a los canarios a gastar una media de 546,1 euros en regalos en ese ‘viernes negro’. Y no solo ocurre en el Archipiélago, según un análisis de Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, el 81,9% de los españoles afirma aprovechar las ofertas del Black Friday para comprar sus regalos, aunque estos deberán aguardar hasta diciembre y enero para entregarse.

Así, el consumo de ese último finde de noviembre representa entre el 30% y el 40% de las ventas anuales. Es más, en el caso de las jugueterías, ese porcentaje se eleva hasta el 70%, precisa el secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución de Canarias (Asodiscan), Alfredo Medina.

Tal y como es habitual en el sector: «El ritmo del Black Friday marca el rumbo de las compras en Navidad», asegura Medina. Por lo que, efectivamente, los elevados índices de facturación registrados en noviembre se han continuado proyectando en el mes de diciembre y se prevé que también lo hagan en enero, con un alza de entorno al 5%. No obstante, aunque el incremento parece reservado conviene contextualizar el porcentaje. El comercio es un sector productivo especialmente consolidado y, si a ello se le suma el encarecimiento del coste de la vida –del 2,3% en Canarias con respecto al año pasado y del 3% en el conjunto nacional–, el escenario apunta más a una estabilización del sector que a un crecimiento extraordinario. Por lo tanto, «es complicado que la subida alcance los dos dígitos», subraya Abbas Moujir. En esta línea, ya en noviembre los canarios realizaron entre el 30% y el 35% del gasto previsto para la campaña navideña. O sea, que al menos uno de los tres camellos de los Reyes Magos lleva cargado de regalos y listo para repartirlos desde hace casi dos meses.

Pero la Navidad no solo se traduce en un salón lleno de regalos. Las celebraciones también ocupan una parte relevante del presupuesto. Las comidas y cenas propias de estas fechas suponen un gasto medio de unos 132 euros por persona, a los que se suman otros 73 euros destinados a cotillones o fiestas de fin de año. La lotería de Navidad es otro de los desembolsos habituales cuyo gasto medio alcanza los 73 euros, un dato superior al que se registró en 2024. En cuanto a los hábitos de compra el método online se ha consolidado como una opción habitual, aunque solo algo más del 11% de los encuestados afirma comprar casi exclusivamente por Internet. En este sentido, son los hombres y, especialmente, los más jóvenes quienes recurren en mayor medida al canal digital. No obstante, lo más frecuente es combinar las compras en línea con las realizadas en tiendas físicas, una práctica que sigue el 70% de los consumidores.