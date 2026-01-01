Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualización de las alertas en Canarias: la lluvia caerá en mayor cantidad y durante más tiempo

La Palma y Tenerife se mantienen en alerta por este fenómeno, mientras que el resto del archipiélago continúan en prealerta

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Ancor Torrens

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Francis ya se está haciendo notar en Canarias, recorriendo el archipiélago de oeste a este como estaba previsto. Así, las islas en las que primero se ha sentido la lluvia son las occidentales.

Sin embargo, algo ha cambiado en la previsión del tiempo, lo que ha motivado al Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, a actualizar la situación. Así, aunque se mantiene la alerta por lluvias en La Palma y Tenerife, y el resto del archipiélago sigue en prealerta, lo cierto es que las precipitaciones están siendo más abundantes y se prolongarán más tiempo.

Más abundantes y prolongadas

En concreto, en La Palma, se prevén cantidades acumuladas en 12 horas que pueden alcanzar y superar los 120 milímetros, afectando especialmente a vertientes orientadas al oeste y medianías del este.

Para las restantes islas, se mantienen las previsiones anteriores, con lluvias intensas y persistentes repartidas de forma desigual, tanto en El Hierro y en La Gomera como en Tenerife, isla esta última donde afectarán especialmente al oeste y sur, pudiendo prolongarse a lo largo de toda la tarde.

Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

También a lo largo de la tarde alcanzarán al oeste y sur de Gran Canaria, para llegar ya por la noche a Fuerteventura y Lanzarote, donde podrán registrarse lluvias en cantidades significativas hasta, al menos, las 06:00 horas del día 2.

Son probables chubascos localmente fuertes y/o de tipo tormentoso en las islas occidentales y en parte del oeste y sur de Gran Canaria. En Fuerteventura y Lanzarote no se descarta, tampoco, algún chubasco tormentoso en las primeras horas de la madrugada del viernes.

