Adiós a los triángulos de emergencia: los conductores canarios deben llevar la baliza V16 desde hoy

Desde hoy todos los vehículos deberán llevar la baliza de emergencia V-16 homologada por la Dirección General de Tráfico. "Se trata de una pequeña luz de emergencia de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de sí esta es o no recargable", explican desde la DGT.

La medida impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y evitar que los conductores ponga en riesgo sus vidas y las del resto en caso de tener que señalizar una avería.

¿Qué vehículos están obligados a llevarla?

Esta nueva normativa se aplica a los turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías de hasta 3.500 kg y autobuses, según el Reglamento General de Circulación.

"Hasta ahora, estos vehículos de dos ruedas no están obligados a llevar los triángulos de emergencia por su propio tamaño y naturaleza", según RACE. El motivo es que las motos no tienen suficiente espacio para guardar estos elementos de señalización.

DGT 3.0

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) asegura que "ese identificador no está asociado a una persona o matrícula, sin que exista un registro que vincule el dispositivo con la identidad de quien lo utiliza". Para comprar la baliza no hay que dar ningún dato personal, por lo tanto, la DGT no conoce quienes ya cuentan con el dispositivo.

Este nuevo artículo obligatorio incorpora una tarjeta eSIM con datos móviles que suele durar entre 10 y 15 años. Mientras no esté activada, este no transmite ningún dato. "En caso de ser activada ante una situación de emergencia, la información que se envía no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos", explica

Multas

A partir de hoy, no llevar la baliza de emergencia V-16 supondrá una sanción económica de 80 euros por no disponer de ella y 200 euros si no se señaliza correctamente un vehículo inmovilizado. Además, debe estar en un lugar accesible para el conductor, como la guantera o en el lateral de la puerta, para un acceso rápido en caso de emergencia.

Los agentes de tráfico serán flexibles durante un tiempo e iniciarán campañas para concienciar y recordar a los conductores canarios y del resto de España la importancia de llevar en todos coches la nueva señalización de emergencia.

"Solo sirven las balizas que hayan superado el proceso de certificación y cumplan con el reglamento general de vehículos. Deberá llevar una marca con el nombre de laboratorio de ensayo y una serie numérica", sentencian las autoridades.