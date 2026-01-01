El grito global por la supervivencia de las regiones ultraperiféricas

La consulta pública para la nueva estrategia de las regiones ultraperiféricas (RUP) 2025 ha dejado de ser un mero trámite administrativo para convertirse en un clamor por la supervivencia de territorios que se sienten tratados como piezas de un tablero continental: Canarias por España; Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín por parte de Francia; y Azores y Madeira por Portugal. En este escenario, la defensa del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se ha erigido como el escudo jurídico fundamental, ya que reconoce que la lejanía y la insularidad no son obstáculos temporales, sino desventajas estructurales permanentes que obligan a Europa a legislar con flexibilidad y excepciones reales.

La consulta pública de la Comisión Europea, que permanecerá abierta hasta el 12 de enero, está recibiendo aportaciones de todo tipo —ciudadanos, científicos, agricultores, pescadores u oenegés— que exigen que la Unión Europea deje de aplicar reglas continentales a realidades de territorios remotos.

Críticas externas

Las opiniones no solo provienen del corazón de las RUP, sino que, curiosamente, la consulta ha captado críticas externas: desde Eslovaquia, ciudadanos rechazan la gobernanza de la UE y el gasto en políticas regionales, mientras que desde Alemania se pide priorizar la estabilidad presupuestaria de los Estados contribuyentes netos.

De las aportaciones se revelan detalles que a menudo pasan desapercibidos en Bruselas, como los planteados por los agricultores de la asociación UPA en Canarias, que lidera una defensa firme del programa Posei agrícola, exigiendo que mantenga su carácter autónomo frente a la Política Agraria Común (PAC) nacional para evitar la «muerte súbita» del sector. Denuncian que la ficha financiera del Posei lleva 18 años sin actualizarse, algo que califican de «vergonzoso» ante el aumento de los costes estructurales.

La estética de los plátanos

También plantean cuestiones singulares, como que las normas acepten defectos estéticos —manchas o roces— en el plátano cuando procedan de métodos sostenibles, y que no se penalice el calibre mínimo de la fruta en categorías superiores. Como propuesta innovadora de economía circular, sugieren autorizar el reciclaje de plásticos procedentes del catering internacional de los aviones, actualmente bloqueado por normativas de seguridad e higiene pese a su potencial como recurso reutilizable.

UPA también pide flexibilizar los tiempos máximos de transporte marítimo de animales hacia Canarias. La organización argumenta que la duración inevitable de los trayectos y las dificultades logísticas asociadas hacen inviable aplicar sin adaptación los límites horarios pensados para el territorio continental.

Sector pesquero

Desde el ámbito pesquero, federaciones y cooperativas artesanales reclaman extender el modelo del Posei agrícola a la pesca. Cooperativas como Pescatobal, en San Cristóbal, piden este instrumento específico para compensar los sobrecostes de combustible, suministros y mantenimiento, y denuncian que la imposición de sistemas electrónicos de control diseñados para flotas industriales asfixia a los barcos de menos de 12 metros.

Entre las aportaciones empresariales figura la de Algodonera de Canarias, S.L., con sede en Gran Canaria, que plantea convertir a las regiones ultraperiféricas en laboratorios tecnológicos agrícolas. La empresa, especializada en sistemas hidropónicos, propone impulsar soluciones de seguridad hídrica —como el uso combinado de agua regenerada y agua de mar— con un marco normativo claro que permita su aplicación en el campo. Desde Reunión se solicita una exención para vender 50 especies de plantas tropicales bajo la etiqueta de «terapéutica tradicional», sin pasar por los complejos registros farmacéuticos europeos.

Erupciones volcánicas

Las RUP no solo reclaman cambios normativos, sino que también ofrecen proyectos tecnológicos avanzados. El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) propone invertir 20 millones de euros en desaladoras alimentadas al 100% con energías renovables, incorporando inteligencia artificial para detectar fugas en tiempo real y reducir pérdidas de agua.

Portugal plantea que los cables submarinos de telecomunicaciones en Azores sirvan también para la detección precoz de erupciones volcánicas y la monitorización oceánica, reforzando además el papel de las islas como plataforma atlántica de acceso al espacio.

Matronas móviles y equipos de salud mental

Desde Azores se formula convertir el archipiélago en laboratorio de referencia para estudiar los efectos a largo plazo de la pandemia en poblaciones aisladas, mientras que el Groupe SOS plantea financiar matronas móviles y equipos de salud mental para atender zonas remotas de Guayana y Mayotte.

Ayudas para las pymes

Una parte sustancial de las aportaciones coincide en que los fondos europeos no llegan de forma efectiva a microempresas, asociaciones y creadores. Se propone crear espacios de coworking público donde asesores técnicos traduzcan el «lenguaje de Bruselas» y acompañen a artistas y pequeñas entidades en la tramitación de ayudas.

Los expertos contables franceses resumen su estrategia en tres verbos: «Formar, transmitir y anclar», mediante escuelas territoriales que permitan que el conocimiento sobre los fondos europeos se quede en las islas y no dependa de consultores externos. En Guadalupe se denuncia además que las prácticas bancarias restrictivas impiden ejecutar proyectos financiados con fondos estructurales.

Los problemas en cultura

En el ámbito cultural, las aportaciones subrayan que para un joven artista o estudiante de las RUP participar en programas europeos supone partir con una desventaja estructural. Los elevados costes de transporte y la complejidad administrativa actúan como barrera de entrada, pese al talento disponible.

Desde Martinica, la consultora EuroNovConsult critica el enfoque del programa Europa Creativa, al que califica de «centrífugo»: favorece la salida de talentos hacia el exterior, pero no financia suficientemente que los territorios acojan artistas ni consoliden sus propias escenas culturales.

Erasmus, un hándicap para jóvenes de RUP

En Guadalupe, asociaciones culturales defienden el papel de la cultura como herramienta de inclusión para jóvenes que ni estudian ni trabajan (nini). Mientras se lucha contra el abandono escolar, se advierte de la falta de apoyo a jóvenes brillantes de familias con bajos ingresos que afrontan barreras específicas para continuar estudiando o incorporarse al mercado laboral. En Guayana Francesa se propone utilizar la cultura como instrumento de cooperación regional con Brasil y el Caribe, vinculándola a la estabilidad democrática y la economía.

Las críticas alcanzan también al programa Erasmus+. Coordinadores de proyectos en Guadalupe denuncian que las ayudas actuales no reflejan la realidad geográfica. Una visita preparatoria cuenta con una financiación de 500 euros, mientras que un billete de avión a París, con escala obligatoria, supera los 1.000 euros, lo que obliga a las entidades a asumir sobrecostes o a renunciar a participar.