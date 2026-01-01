El primer niño nacido en Canarias este 2026 es de La Palma

El primer nacimiento del año 2026 registrado en un hospital público de Canarias tuvo lugar en el Hospital Universitario de La Palma. Se trata de un niño que nació a las 00:07 horas del día 1 de enero con 2.800 gramos de peso.

Respecto al resto de hospitales por islas, el primer nacimiento en Gran Canaria se produjo a las 00:29 horas en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. También fue un niño y pesó 3.800 gramos.

En Tenerife, el primer nacimiento tuvo lugar en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria a las 00:46. Fue una niña que pesó 3.415 gramos.

En el resto de hospitales públicos de Canarias no se produjo ningún nacimiento en las primeras horas de 2026.

Primer bebé de Gran Canaria

En Gran Canaria, la primera niña nacía a las 2:18 horas. Se trata de Martina Ortega Ravelo. Y llegaba a este mundo a las 2:18 horas también en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Pesó 3.300 gramos y midió 51 centímetros. Es segundo nacimiento de la Isla y sus padres viven en el barrio de El Horno en Mogán.

Su madre Ainhoa Ravelo Suárez, de 30 años de edad, se mostró encantada de atender a los medios ya que la madre del primer niño no pudo hacer declaraciones ya que tras el parto se encontraba indispuesta. Ainhoa señalaba que en el hospital "se han portado muy bien conmigo, tanto las matronas, como las auxiliares o las chicas de planta y urgencia".

Su abuela Toñi Suárez, por su arte, destacaba también el trabajo profesional de todos los sanitarios del centro y subrayaba que "Martina es también la primera nieta y la primera sobrina de ambas familias".

La madre, que trabaja de encargada en la cadena de supermercados Spar en Patalavaca, reconocía que le puso ese nombre a su hija por su admiración hacia la actriz y cantante argentina Martina Stoessel, conocida como Tini, protagonista de la serie juvenil Violetta e intérprete del tema Libre soy de la película Frozen de Disney.