En Directo
Sigue en directo el paso de la Borrasca Francis por Canarias: alerta por vientos y lluvias en las Islas para comenzar 2026
Conoce todas las informaciones sobre el paso del frente frío por el archipiélago, que dejará lluvias, tormentas, viento y fuerte oleaje
El Año Nuevo llegará a Canarias marcado por la borrasca Francis, que dejará en las islas viento, lluvias, tormentas y fuerte oleaje.
Esta situación ha provocado que el Gobierno de Canarias haya declarado la alerta en todo el archipiélago por vientos, mientras que en Tenerife y La Palma también se encuentran en esta situación por lluvias y viento, estando el resto de islas en prealerta, al igual que por las tormentas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha declarado avisos por estos fenómenos meterológicos.
Sigue toda la información del tiempo en el archipiélago.
Ancor Torrens
La Aemet mantiene activos avisos meteorológicos para este jueves 1 de enero debido a la llegada de la borrasca Francis
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos avisos meteorológicos para este jueves 1 de enero debido a la llegada de la borrasca Francis, que afectará a buena parte del país y, especialmente, a zonas del norte y del interior peninsular.
Se esperan vientos fuertes, lluvias persistentes, tormentas, nieblas y fenómenos costeros, además de un descenso acusado de las temperaturas mínimas, con riesgo de heladas en áreas del interior. El nivel máximo de aviso es naranja, lo que implica riesgo importante.
La AEMET recomienda extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios.
EFE
La borrasca Francis no será tan intensa como Emilia pero piden evitar desplazamientos
Este jueves se esperan fuertes lluvias, viento, tormentas y oleaje en las islas.
Yaiza Rodríguez
La Aemet actualiza los avisos por el paso de la borrasca Francis por Canarias
La Palma pasa a aviso naranja por fuertes vientos, mientras el resto del archipiélago continúa en amarillo.
Actualización de los avisos de la Aemet.
Diego R. Moreno
Alerta por vientos y lluvias en Canarias para comenzar 2026: la borrasca Francis traerá varios días de inestabilidad
La Dirección General de Emergencias activa la alerta por rachas muy fuertes en cumbres, mientras se esperan lluvias intensas entre el 1 y el 4 de enero.
Elena Montesdeoca
Así comenzará el año en Canarias con la borrasca Francis: cóctel explosivo de lluvias, viento, oleaje y tormentas eléctricas
El Gobierno de Canarias activa la alerta por fuertes precipitaciones en el Archipiélago y la Aemet el aviso amarillo por olas de hasta cinco metros.
Ancor Torrens
La Aemet anuncia la llegada de un frente atlántico con lluvias en Canarias en Año Nuevo: estas serán las zonas más afectadas
Tras varios días de estabilidad y frío en buena parte de España, un frente atlántico marcará el inicio de 2026 con precipitaciones en el archipiélago.
