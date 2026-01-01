Sigue en directo el paso de la Borrasca Francis por Canarias: alerta por vientos y lluvias en las Islas para comenzar 2026

El Año Nuevo llegará a Canarias marcado por la borrasca Francis, que dejará en las islas viento, lluvias, tormentas y fuerte oleaje.

Esta situación ha provocado que el Gobierno de Canarias haya declarado la alerta en todo el archipiélago por vientos, mientras que en Tenerife y La Palma también se encuentran en esta situación por lluvias y viento, estando el resto de islas en prealerta, al igual que por las tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha declarado avisos por estos fenómenos meterológicos.

Sigue toda la información del tiempo en el archipiélago.

Ancor Torrens La Aemet mantiene activos avisos meteorológicos para este jueves 1 de enero debido a la llegada de la borrasca Francis La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos avisos meteorológicos para este jueves 1 de enero debido a la llegada de la borrasca Francis, que afectará a buena parte del país y, especialmente, a zonas del norte y del interior peninsular. Se esperan vientos fuertes, lluvias persistentes, tormentas, nieblas y fenómenos costeros, además de un descenso acusado de las temperaturas mínimas, con riesgo de heladas en áreas del interior. El nivel máximo de aviso es naranja, lo que implica riesgo importante. La AEMET recomienda extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios.

Actualización de los avisos de la Aemet.

