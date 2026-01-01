Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue en directo el paso de la Borrasca Francis por Canarias: alerta por vientos y lluvias en las Islas para comenzar 2026

Conoce todas las informaciones sobre el paso del frente frío por el archipiélago, que dejará lluvias, tormentas, viento y fuerte oleaje

Imágenes de la última borrasca que pasó por Canarias

Imágenes de la última borrasca que pasó por Canarias

LP/DLP

María Plasencia

Yaiza Rodríguez

Santa Cruz de Tenerife

El Año Nuevo llegará a Canarias marcado por la borrasca Francis, que dejará en las islas viento, lluvias, tormentas y fuerte oleaje.

Esta situación ha provocado que el Gobierno de Canarias haya declarado la alerta en todo el archipiélago por vientos, mientras que en Tenerife y La Palma también se encuentran en esta situación por lluvias y viento, estando el resto de islas en prealerta, al igual que por las tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha declarado avisos por estos fenómenos meterológicos.

Sigue toda la información del tiempo en el archipiélago.

Buenas noticias para los pensionistas Canarios: la Seguridad Social sube todas las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital en 2026

Ni Marte ni el Sáhara: el lugar de Canarias que sorprende al mundo por su paisaje único

Buenas noticias para los pensionistas canarios: la Seguridad Social anuncia cómo subirán las pensiones en 2026

Ni 65 ni 68 años: esta es la nueva edad de jubilación que fija la Seguridad Social para todos los trabajadores de Canarias y España que entra en vigor a partir de hoy

