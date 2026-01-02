300 menores migrantes cumplen la mayoría de edad a la espera del Estado

Cerca de 300 menores migrantes no acompañados alojados en los centros de acogida de Canarias alcanzaron la mayoría de edad hasta la última semana de 2025. La cifra es incluso superior si se tiene en cuenta que, cada 1 de enero, nada más comenzar el nuevo año, cientos de jóvenes cumplen oficialmente los 18 años debido a que, al desconocerse su fecha exacta de nacimiento, se les asigna de manera administrativa ese día.

El escenario no pasa desapercibido para los adolescentes y tiene un impacto directo en sus vidas. Mientras cientos de jóvenes alcanzan la mayoría de edad de forma simultánea, el sistema de protección se enfrenta al reto de absorber en un plazo muy corto un volumen excepcional de nuevos adultos. A partir de ese momento, estos jóvenes deben continuar su proyecto migratorio por las vías previstas para la población adulta, con menos acompañamiento y mayores exigencias administrativas. Además, pasan a depender exclusivamente del Estado, que es el encargado de asumir los costes derivados de la atención y acogida de los migrantes adultos.

Canarias ya había advertido de que los jóvenes que se encontrasen en esta situación debían tener prioridad sobre cualquier otra solicitud, al haber sido menores bajo tutela. Un argumento que cobra aún más peso en el caso de los menores solicitantes de asilo que alcanzan la mayoría de edad. Pese a cruzar el umbral de la adultez, no deberían quedar excluidos del sistema de protección internacional, especialmente si se tiene en cuenta que muchos de ellos han cumplido los 18 años mientras aguardaban su traslado a la Península, donde continuar su proyecto migratorio. Es de hecho la tardanza del Estado en ejecutar las derivaciones de los chicos ha tenido consecuencias directas: pierden la protección de la que dependían hasta entonces.

La batalla de cifras

La situación se enmarca en un contexto de choque institucional entre el Gobierno de Canarias y el Estado, que han reabierto la batalla de cifras en torno a los menores migrantes. El Ejecutivo autonómico acusa a la Administración central de distorsionar los datos sobre el número de niños que han abandonado la red de acogida de las Islas. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, aseguró solo se han materializado 581 reubicaciones al territorio peninsular, pese a que se han registrado más de 300 nuevas llegadas. Además, 99 jóvenes han renunciado al derecho al asilo, al rechazar su traslado temporal a los dispositivos habilitados en Gran Canaria, que, según el Ejecutivo canario, no reúnen las condiciones adecuadas.

Lejos de considerarse un éxito que los jóvenes alcancen los 18 años, en Canarias la salida de la red de acogida de la Comunidad Autónoma no se traduce en oportunidades reales. Las alternativas disponibles para ellos se reducen drásticamente, viéndose obligados a recurrir a mecanismos menos garantistas que los a los que podían acceder mientras eran menores de edad. El escenario está lejos de mejorar.

Mientras las reubicaciones avanzan a cuentagotas y cientos de jóvenes se encuentran al borde de la mayoría de edad, las previsiones no son alentadoras. El tiempo pasa y muchos de ellos seguirán cumpliendo los 18 años sin una alternativa clara. A esta situación se suma que las llegadas de cayucos y pateras a las costas canarias no cesan. El pasado 31 de diciembre, dos embarcaciones arribaron a las Islas con 184 personas a bordo: una en El Hierro y otra en Lanzarote. Todas eran de origen subsahariano; entre ellas, 45 mujeres y 17 menores de edad. A ello se añade una tercera embarcación —la primera del año— que llegó a El Hierro con 283 personas, también de origen subsahariano, entre las cuales se encontraban 28 menores. Una cifra inferior a la estimada inicialmente, cuando se hablaba de ocho menores.

La vía exprés

Estos chicos que acaban de llegar a las Islas deberán, en caso de no estar acompañados por un familiar adulto, abandonar la Comunidad Autónoma en un plazo máximo de 15 días, tal y como establece la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. No obstante, este mecanismo exprés —que ya ha presentado dificultades tras el fracaso de los primeros traslados, al confirmarse que algunos jóvenes eran en realidad mayores de edad— se encuentra actualmente encallado y los plazos previstos no se están cumpliendo. En la mayoría de las reubicaciones realizadas mediante este procedimiento, el plazo se ha superado ampliamente, llegando a prolongarse hasta un mes. Desde el Ejecutivo regional atribuyen estos retrasos a la complejidad de los trámites burocráticos que conlleva el proceso.