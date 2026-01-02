La Aemet avisa sobre el tiempo para este sábado en Canarias: lluvias intensas y viento fuerte a ratos por la borrasca Francis

Los cielos nubosos predominarán en Canarias este sábado, cuando se esperan lluvias en todas las islas que podrán ser moderadas y hasta intensas en algunos punto por momentos, así como vientos fuertes y hasta muy fuertes a ratos y temperaturas en ligero descenso, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima será de 24 grados en las dos capitales, en tanto que la mínima se situará en 18 grados en Las Palmas de Gran Canaria y en 16 en Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia viento moderado con intervalos de fuerte de componente oeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes en diferentes áreas de todo el archipiélago.

En las aguas de Canarias predominarán también los vientos del oeste, aunque tendiendo a suroeste o noroeste a ratos, con fuerza entre 5 y 7, y acompañados de fuerte marejada a mar gruesa y mar de fondo del noroeste de entre 2 y 3 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:

Nuboso con precipitaciones débiles a moderadas a primeras y últimas horas, predominando los intervalos nubosos el resto del día cuando las lluvias serán menos probables y más ocasionales. Temperaturas máximas en ligero descenso, mínimas con pocos cambios. Viento moderado con intervalos de fuerte de componente oeste. Probabilidad de rachas muy fuertes, principalmente en zonas de interior y al nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 23

Nuboso con precipitaciones débiles a moderadas a primeras y últimas horas, predominando los intervalos nubosos el resto del día cuando las lluvias serán menos probables y más ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado con intervalos de fuerte de componente oeste. Baja probabilidad de rachas muy fuertes, principalmente en zonas de interior y mitad norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 17 23

Predominio de cielos nubosos al norte y oeste, con probabilidad de lluvias débiles localmente moderadas, más probables en medianías del oeste donde pueden ser persistentes durante la primera mitad del día, abriendo claros ocasionales durante la tarde y noche. Intervalos nubosos en el resto de zonas, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional, abriendo amplios claros a partir de mediodía. Temperaturas sin cambios, salvo ligero descenso en el nordeste. Viento moderado con intervalos de fuerte de componente oeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres y medianías del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 24

TENERIFE

Predominio de cielos nubosos al norte y oeste, con probabilidad de lluvias débiles a moderadas, más probables en medianías durante la primera mitad del día, abriendo claros ocasionales en el oeste tras el mediodía. Intervalos nubosos en el resto de zonas, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en las vertientes norte y este. Viento del oeste-noroeste moderado con intervalos de fuerte. Rachas localmente muy fuertes en cumbres centrales, la dorsal, medianías altas del sur y vertientes norte del área metropolitana. Al final del día tenderá a disminuir y las rachas muy fuertes quedarán restringidas a cumbres centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 24

Predominio de cielos nubosos al norte y oeste, con probabilidad de lluvias débiles localmente moderadas, más probables en medianías, abriendo claros ocasionales tras el mediodía. Intervalos nubosos en el resto de zonas, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente oeste moderado con intervalos de fuerte. Probables rachas muy fuertes en cumbres y medianías del norte y sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 22

En el oeste, cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas que podrán ser persistentes en medianías. En el este, intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, siendo más frecuentes e intensas en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente oeste moderado con intervalos de fuerte. Rachas localmente muy fuertes en cumbres, medianías del norte y sur, así como en medianías altas de la vertiente este. Tenderán a remitir por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 20

Predominio de cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, más probables y frecuentes al norte y oeste. Por la tarde se abrirán algunos claros al este y las lluvias serán menos probables y más ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente oeste moderado con intervalos de fuerte. Probables rachas muy fuertes en cumbres y medianías del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 13 17