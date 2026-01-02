Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borraca Francis: Canarias rebaja la alerta por lluvias a prealerta pero la mantiene por viento y mala mar

Las rachas de viento podrían superar los 90 kilómetros por hora en Tenerife, mientras que en Fuerteventura y Lanzarote podrían alcanzar los 70 km/h, según la última actualización de la Dirección General

El tiempo en Canarias a las 13.00 horas del viernes 2 de enero de 2025, según la Aemet

El tiempo en Canarias a las 13.00 horas del viernes 2 de enero de 2025, según la Aemet / Aemet

EFE

Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha actualizado la situación de prealerta por lluvias en el archipiélago a partir de las 12:30 horas del 2 de enero de 2026, según informó el CECOES 112 pero mantiene la alerta por vientos y fenómenos costeros.

La alerta por viento abarca las zonas altas y cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria y en el resto de la islas se mantiene en situación de prealerta.

Se mantienen las condiciones de viento del suroeste moderado, aumentando a fuerte o con intervalos muy fuertes en medianías, cumbres y zonas altas del norte y del este, principalmente, en las islas occidentales y Gran Canaria.

Rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora

Se prevén rachas de viento del oeste y suroeste, que pueden ser localmente fuertes en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde pueden alcanzar y superar los 80 km/h en algunos momentos a lo largo del día, e incluso los 90 km/h, de manera puntual, en Tenerife.

De manera más localizada, también en las cumbres y medianías del norte y del sur de La Gomera y de El Hierro, así como en el nordeste y sur de Tenerife.

En Fuerteventura y Lanzarote, las rachas podrán superar los 70 km/h, afectando principalmente a zonas del interior, así como al nordeste de Lanzarote y la isla de La Graciosa.

Fenómenos costeros en Canarias

En cuanto a los fenómenos costeros, el ámbito territorial de la alerta es el litoral norte, oeste y suroeste de El Hierro; oeste y suroeste de La Gomera y norte y oeste de las restantes islas así como en las costas del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife.

Se esperan mareas vivas tras la luna llena del día 3 de enero.

Siguen las lluvias en Canarias

Respecto a la lluvia, tras el paso de los principales frentes asociados a la borrasca Francis durante el 1 de enero, se mantienen condiciones de inestabilidad, con probables chubascos dispersos en todas las islas, aunque en cantidades inferiores a las registradas el día de ayer.

Se prevé que las lluvias sean moderadas y se asocien a una banda nubosa que atravesará el archipiélago de oeste a este, comenzando a mediodía en las islas occidentales y extendiéndose a las orientales durante la tarde y la noche.

La medida se aplica en el marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA, Decreto 18/2014).

Las autoridades recuerdan que esta actualización se basa en la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles

