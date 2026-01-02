Buenas noticias para los padres de Canarias: el Gobierno anucia una prestación universal de 200 euros hasta que los hijos cumplan 18 años

Sumar ha anunciado que propondrá al Gobierno, del cual forma parte, la implementación de una nueva ayuda mensual de 200 euros destinada a dar un apoyo a las familias en la crianza de sus hijos. Esta prestación universal está vinculada a una declaración institucional no vinculante aprobada por el Consejo de Ministros este martes 18 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

Los datos son contundentes y muy reveladores. El 29,2% de los hogares españoles con menores a cargo vive por debajo del umbral de la pobreza, según cifras de Eurostat. Además, 2,6 millones de personas están clasificadas como 'población en riesgo de pobreza relativa'. Esta situación tampoco afecta por igual a todos, ya que la desigualdad por géneros es evidente: alcanza al 26,8% de las mujeres, frente al 24,8% de los hombres.

Gráfico riesgo de pobreza Unión Europea / Eurostat

España se sitúa a la cabeza de estos ránkings europeos, ya que solo Bulgaria, Grecia y Rumanía superan a nuestro país en porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social. La media de la Unión Europea se sitúa en torno al 21%, mientras que el país con la tasa más baja es la República Checa, donde apenas 1 de cada 10 ciudadanos se encuentra en esta situación.

Una ayuda para mejorar la vida de los menores

Según expone el documento aprobado por el Ejecutivo, "la desigualdad económica también condiciona vidas enteras desde la infancia". Los menores afectados por esta problemática suelen enfrentarse a dificultades en su escolarización y rendimiento académico, además de sufrir estigmatización y barreras sociales que limitan su desarrollo integral. El objetivo del Gobierno con esta ayuda es "avanzar hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal".

Así sería la prestación universal para familias de 200 euros al mes

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ya explicó en una entrevista a TVE la necesidad de crear esta ayuda, porque España tiene "el peor sistema de todos" en cuanto a la crianza de hijos. Por eso, el Ejecutivo trabaja para que todas las familias puedan acceder a esta prestación, sin importar su situación laboral y nivel de renta del hogar. Para ello, habría que esperar a que se prueben los Presupuestos Generales del Estado, para que así, el Ejecutivo pueda detallar e incluir las partidas del beneficio económico.

Aún se desconocen los detalles de esta ayuda, pero uno de sus principales objetivos es ofrecer confianza a las familias, quitando el temor sobre el futuro de sus hijos y asegurando que puedan cuidarlos en las mejores condiciones de vida.

La Prestación Universal para la Crianza consistiría en un ingreso mensual de 200 euros (2.400 euros anuales) destinado a cada menor hasta que alcance la mayoría de edad, es decir, los 18 años.

Se podrá complementar con el Ingreso Mínimo Vital

Uno de los aspectos positivos de esta ayuda es que podrá se podrá cobrar a la vez que el IMV por parte de alguno de los progenitores. El Gobierno destaca la doble contribución que esta medida supone para los hogares: por un lado, el Ingreso Mínimo Vital garantiza que los padres dispongan de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas; por otro lado, la prestación por crianza asegura que los hijos puedan crecer y desarrollarse en condiciones óptimas.

Como recuerdan desde la Seguridad Social, "el Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas".

Por esta razón, tiene sentido que se puedan cobrar juntas ambos ingresos. Aunque aún queda para conocer más detalles de esta ayuda, los padres canarios esperan con ansia que el Gobierno anuncie más detalles de cómo se aplicará y si será necesario cumplir algún requisito más.