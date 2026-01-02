Las consecuencias del paso de la borrasca Francis por Canarias: vuelos cancelados, carreteras cortadas, lluvias y nieve

La llegada de la borrasca Francis a Canarias ha traído consigo lluvias intensas, nieve en las cumbres y fuertes vientos, afectando principalmente a las islas occidentales. A lo largo de ayer jueves 1 de enero, las precipitaciones más significativas se registraron en la zona noroeste de La Palma y en las comarcas oeste y sur de Tenerife.

El consejero de Emergencias del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez, destacó que las lluvias fueron especialmente intensas en Puntagorda, Tijarafe y Garafía, donde se alcanzaron registros de hasta 91,2 litros por metro cuadrado en Camino del Calvario, Puntagorda, hasta el mediodía. En Bellido (Tijarafe), la lluvia llegó a 90,6 litros por metro cuadrado, y en Camino El Pinar (Tijarafe) se contabilizaron 87,6 litros por metro cuadrado, informa EL DÍA.

El Cabildo de La Palma cerró senderos, pistas y accesos a la montaña y las carreteras LP-4, LP-109 y LP-214 por precaución.

Por otro lado, también ha caído nieve en el Teide, aunque sin incidencias destacables.

Impacto en el tráfico aéreo: vuelos cancelados y desvíos

El mal tiempo también ha tenido su impacto mayor en las conexiones aéreas en Canarias con algunas complicaciones se han registrado en los aeropuertos, especialmente en La Palma. Durante la mañana de este jueves, las lluvias y el viento forzaron la cancelación de dos vuelos entre la isla y Tenerife Norte. Asimismo, dos vuelos procedentes de Tenerife Sur y Los Rodeos se vieron obligados a regresar a Tenerife debido a las condiciones meteorológicas adversas, que impidieron su aterrizaje en La Palma.

En el caso del aeropuerto de Lanzarote, un vuelo procedente de Barcelona tuvo que ser desviado a Fuerteventura después de que dos intentos de aterrizaje fracasaran debido al fuerte viento. El avión pudo regresar a Lanzarote al día siguiente para recoger a los pasajeros.

Este viernes, dos vuelos desde Tenerife Norte y otro desde Gran Canaria con destino a La Palma se vieron obligados a regresar a sus aeropuertos de origen "por tormentas y turbulencia severa en aproximación", informa la cuenta de X de Controladores Aéreos (@controladores).

La borrasca 'Francis' ha dejado este viernes un total de siete desvíos y siete cancelaciones por meterología adversa en los aeropuertos Tenerife, La Palma y El Hierro, según han señalado a Europa Press fuentes de Aena.

Así, la situación desfavorable en el entorno del Aeropuerto de La Palma ha ocasionado el desvío de un vuelo con destino a la isla desde Gran Canaria, cinco más hacia Tenerife Sur --cuatro con origen en Tenerife Norte y uno con origen en Tenerife Sur-- y otro desvío más, esta vez con origen en Ámsterdam, hacia Tenerife Sur.

A ello se suma la cancelación de otras siete operaciones más, dos de ellas con origen en La Palma y hacia Tenerife Norte, otra con origen en La Palma y con destino a Gran Canaria, una más con destino a Tenerife Sur, y otras dos cancelaciones, desde El Hierro a a Gran Canaria y desde Tenerife Norte a El Hierro, respectivamente.

Por otro lado, el tráfico marítimo no se vio afectado por la tormenta, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no emitió alertas en las costas del archipiélago, permitiendo que las navieras operaran con normalidad.

Actualización: prealerta por lluvias

La Dirección General de Seguridad Emergencias del Gobierno de Canarias ha rebajado de alerta a prealerta (en vigor desde las 12.30 horas de hoy viernes) por lluvias la situación meteorológica adversa en el Archipiélago.

Tras el paso de los principales frentes asociados con la borrasca Francis el pasado 1 de enero, se mantienen condiciones de inestabilidad en el entorno del archipiélago canario, pudiendo recogerse lluvias, aunque en cantidades inferiores a las registradas el día de ayer.

Son probables chubascos dispersos a lo largo de todas las islas, con lluvias que podrán ser moderadas, asociadas con una banda nubosa que va a atravesar el archipiélago de oeste a este, a partir del mediodía en las islas occidentales, extendiéndose esta franja de inestabilidad hasta las islas orientales durante la tarde – noche.

Por otro lado, este viernes ha finalizando la prealerta por tormentas en Canarias.

Alerta por vientos en Gran Canaria, La Palma y Tenerife

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado este viernes la situación de alerta por vientos en Gran Canaria, La Palma y Tenerife junto a la prealerta en el resto de las islas a partir de las 12:30 horas de hoy viernes 2 de enero. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El fuerte viento afectará a zonas altas y cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En el resto de las islas, se declara la situación de prealerta.

Predicción del tiempo para el 2 de enero en Canarias: lluvias y vientos fuertes

La borrasca Francis continuó su paso por Canarias durante la madrugada del viernes 2 de enero. En las islas de Lanzarote y Fuerteventura, ha habido lluvias aunque sin consecuencias. A medida que avance el día, el mal tiempo se irá extendiendo hacia el resto del archipiélago, con lluvias débiles a moderadas que podrían intensificarse localmente.

Para el 2 de enero, la AEMET ha emitido una alerta amarilla por viento y fuerte oleaje en todo el archipiélago. Las ráfagas de viento, que soplarán principalmente del oeste y suroeste, serán especialmente intensas en zonas altas y más expuestas del archipiélago. Se recomienda extremar las precauciones, especialmente en áreas del norte de las islas, donde las precipitaciones seguirán siendo frecuentes.

Se espera que la borrasca Francis continúe su desplazamiento hacia el suroeste de España a lo largo del viernes y sábado, provocando la persistencia de lluvias y vientos intensos. Durante la madrugada del sábado, se mantendrán las precipitaciones en las regiones del norte de las islas, que seguirán siendo relevantes durante buena parte de la jornada.

Tiempo para el sábado 3 de enero en Canarias

Mañana sábado, 3 de enero, continuará el tiempo desfavorable en Canarias, con lluvias en las vertientes norte y oeste de las islas y posibles rachas muy fuertes de viento.

En Lanzarote y Fuerteventura, nuboso con precipitaciones débiles a moderadas a primeras y últimas horas, predominando los intervalos nubosos el resto del día cuando las lluvias serán menos probables y más ocasionales, según la Aemet. En el resto de islas, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en vertientes oeste y norte, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas, siendo de carácter ocasional en el resto de vertientes.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios o estarán en ligero descenso. El viento soplará moderado de componente oeste o noroeste, siendo fuerte en cumbres y vertientes sur y norte de las islas montañosas, así como en el interior de Lanzarote, donde son probables rachas localmente muy fuertes.