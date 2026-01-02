La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: "Cualquier vehículo matriculado en España que circule por otro país debe utilizar la baliza V-16 conectada"

Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 es obligatoria en todos los vehículos canarios y del resto de España. El objetivo de la Dirección General de Tráfico es "avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes"

"El V16 es un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma", explican desde la DGT.

Cinco claves qué debes conocer sobre la baliza V16

Esta luz de emergencia sigue generando duda entre los conductores, la Guardia Civil ha compartido un video en sus redes sociales explicando las claves de este dispositivo.

Se puede usar fuera de España : "Según la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, los vehículos en circulación internacional deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados", por lo que los conductores deben utilizar el dispositivo de señalización cuando salgan de España.

: "Según la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, los vehículos en circulación internacional deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados", por lo que los conductores deben utilizar el dispositivo de señalización cuando salgan de España. No hay que registrarse : La baliza es independiente, no va ligada a ninguna aplicación.

: La baliza es independiente, no va ligada a ninguna aplicación. Geolocaliza, pero no rastrea : El dispositivo de emergencia solo transmite datos cuando está activada. Al apagarla deja de emitir la geolocalización. "Nadie sabrá donde estás si no quiere", comenta la agente de tráfico.

: El dispositivo de emergencia solo transmite datos cuando está activada. Al apagarla deja de emitir la geolocalización. "Nadie sabrá donde estás si no quiere", comenta la agente de tráfico. Visibilidad física y digital : La baliza sirve para alertar al resto de conductores de la vía de que el vehículo ha sufrido una avería y al estar conectada con la DGT 3.0, se envía la posición a los centros de Tráfico.

: La baliza sirve para alertar al resto de conductores de la vía de que el vehículo ha sufrido una avería y al estar conectada con la DGT 3.0, se envía la posición a los centros de Tráfico. La seguridad es la clave principal: el objetivo es reducir la siniestralidad en las carreteras españolas y garantizar la seguridad de los conductores.

Cómo actuar después de activarla

"Abandona el vehículo por la parte más alejada de la circulación y sitúate fuera de la calzada, lo más retirado posible. Si existe una barrera de seguridad u otro elemento físico resguárdate detrás de ella", explica la Guardia Civil en su vídeo publicado en redes sociales.

"La V16 es seguridad", concluye la agente de tráfico.