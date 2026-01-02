El mar gana diez centímetros de terreno a las costas canarias en 30 años

El mar ha ganado diez centímetros de terreno a las costas canarias en los últimos 30 años. El progresivo aumento de temperaturas en todo el planeta ha provocado que el océano haya conquistado parte del espacio que a finales del siglo XX pertenecía al ámbito terrestre. Una tendencia que, lejos de frenarse, se está acelerando. Tal es así que se espera que en apenas 25 años Canarias haya perdido 40 centímetros de tierra en favor del mar, lo que generará que los temporales marítimos como el que hoy mismo está afectando a las Islas se repitan más a menudo y sean cada vez más intensos.

Así lo expone un último estudio científico llevado a cabo por dos investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), –Mikel Ibeas y Antonio Martínez-Marrero– publicado en Journal of Marine Science and Engineering. Tras revisar los datos recogidos por mareógrafos y satélites entre enero de 1993 y diciembre de 2022 en dos puntos del Archipiélago (el puerto de Santa Cruz y el puerto de Las Palmas de Gran Canaria) –las series más largas y robustas que existen en la zona–, los investigadores pudieron constatar la tendencia al alza del nivel del mar, que crece a un ritmo de 3,5 milímetros por año.

Más rápido de lo pensado

Esta tendencia es ligeramente superior a la constatada en estudios de hace tan solo dos años. De hecho, un estudio publicado en 2023 por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), publicado en la revista Geosciences, con datos hasta 2019 mostraba que el nivel del mar había aumentado un máximo de tres milímetros al año. En dicho estudio, que analizaba la serie desde 1948, demostraba que el ritmo se había duplicado desde la década de los 90. "Al tomar datos de fechas posteriores a los de estudios ya publicados hemos podido constatar que el ritmo de aumento está creciendo", explica Martínez-Marrero.

Este estudio va algo más allá y describe un ascenso del nivel del mar durante este siglo que no es, en ningún caso lineal. En concreto, el estudio establece que la tasa de aumento del nivel del mar se desaceleró entre los años 2000 y 2015, pero que luego se aceleró de nuevo entre 2015 y 2022.

Aumento desigual

Asimismo, pese a la tendencia detectada, los investigadores han constatado que la subida no ha sido equitativa en toda la región. Según los investigadores, estas diferencias se deben a la influencia de los remolinos oceánicos, que son los equivalentes en el mar a las borrascas y anticiclones atmosféricos, capaces de modificar la circulación oceánica general de la zona en que se encuentran.

De esta manera, donde predominan los remolinos ciclónicos el aumento ha sido menor dado que provocan un hundimiento de la superficie marina, mientras que en las zonas con mayor presencia de remolinos anticiclónicos el incremento ha sido mayor.

Por otro lado, el estudio confirma que en las dos capitales del Archipiélago el terreno está sufriendo una ligera subsidencia, es decir, un hundimiento del terreno, lo que hace que el nivel del mar suba más en términos relativos, alrededor de 0,5 y 0,7 milímetros más al año. "Esta zona siempre ha tenido este hundimiento, y aunque es muy pequeño, provoca ligeras variaciones en el aumento del nivel del mar que llega a ser de 4 milímetros al año en este lugar", indica Martínez-Marrero.

Los investigadores también encuentran una relación directa de la subida del nivel del mar con las variaciones que se producen en la oscilación del Atlántico Norte (NAO), que se producen como consecuencia de las fluctuaciones en la diferencia de presión atmosférica entre la baja islandesa y el alta de Azores o anticiclón de las Azores. "El valor medio de aumento anual fluctúa y va a más o a menos dependiendo de los cambios interanuales de la NAO", explica el investigador. Las modificaciones que provoca la NAO en la meteorología atmosférica y marina se asemejan a los que se producen en el Océano Pacífico con los fenómenos de El Niño y La Niña. Además, estudios previos, han visto una "relación pequeña" entre ambas corrientes.

Predicciones de futuro

Como parte de este trabajo se ha realizado una estimación de subida del nivel medio del mar en Canarias para el año 2050, tomando como base los tres escenarios que propone el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas; en el supuesto más pesimista, para la mitad del siglo XXI el nivel del mar podría haber aumentado aproximadamente 40 centímetros en Santa Cruz de Tenerife y 36 en Las Palmas de Gran Canaria respecto al nivel medio registrado en 2005.

El conocimiento de cómo está afectando el cambio climático al nivel del mar en Canarias es fundamental para adoptar las medidas paliativas y preventivas necesarias a fin de evitar los profundos daños al medio ambiente que esta subida está provocando y puede provocar en el futuro: desde inundaciones o erosión costera, hasta la entrada de agua salada en acuíferos subterráneos, la pérdida de diversidad ecosistémica y el riesgo para infraestructuras y servicios.