Las muertes en accidentes de tráfico en Canarias aumentan un 18% en 2025

Un total de 82 personas han perdido la vida en siniestros de tráfico en las vías de Canarias a lo largo de 2025, lo que supone 13 fallecidos más que en 2024 y un incremento del 18%, según datos recopilados por la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV) a partir de fuentes oficiales como la DGT, el 112 Canarias y otros servicios de emergencia.

El mayor repunte se ha producido en las carreteras interurbanas, donde se han registrado 52 víctimas mortales, 17 más que el año pasado, lo que representa un aumento del 48 %. Por provincias, la situación es especialmente preocupante en Santa Cruz de Tenerife, con 31 fallecidos en vías interurbanas, doce más que en 2024, lo que eleva el incremento hasta el 63 %. En la provincia de Las Palmas, las carreteras se han cobrado 21 vidas, cuatro más que el año anterior, con una subida del 23%.

Si se analizan las cifras globales —sumando vías urbanas e interurbanas— por tipo de usuario, los motoristas y usuarios de ciclomotores encabezan el balance más trágico, con 34 fallecidos, siete más que en 2024, lo que supone un incremento del 23%, superando incluso a los ocupantes de otros vehículos, que suman 29 víctimas mortales.

Por el contrario, los peatones fallecidos por atropellos se han reducido de 17 a 12, mientras que han perdido la vida cuatro ciclistas y tres usuarios de patinetes eléctricos.

Los meses más letales del año han sido marzo y abril, con nueve fallecidos cada uno, seguidos de agosto, octubre y noviembre, en los que se registraron ocho víctimas mortales en cada mes.

En cuanto a las posibles causas de los siniestros, AIPSEV insiste en que siguen estando relacionadas principalmente con las distracciones al volante, especialmente por el uso del teléfono móvil, así como con la velocidad y el consumo de alcohol y drogas. En este último aspecto, Canarias registró el pasado año un 58% de positivos, diez puntos por encima de la media nacional. Los conductores también señalan el mal estado de algunas vías como un factor determinante.

La asociación recuerda que se trata de datos provisionales, referidos a las primeras 24 horas tras el siniestro, por lo que las cifras podrían incrementarse cuando se publiquen los datos definitivos, que incluyen los fallecimientos ocurridos en los 30 días posteriores al accidente.

Ante este panorama, que contrasta con las previsiones nacionales que apuntan a un descenso aproximado del 2% en carretera, AIPSEV reclama una evaluación rigurosa por parte de las instituciones, con participación de expertos y de los sectores implicados. “Cuando se habla de avanzar hacia el Objetivo Cero víctimas, estas cifras son inaceptables”, subrayan desde la entidad.

Desde la asociación destacan que continúan trabajando con los colectivos más vulnerables, como jóvenes, personas mayores y motoristas, gracias a la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, varios ayuntamientos, instituciones y empresas. Defienden que la educación vial es clave para mejorar el factor humano y lograr cambios duraderos sin generar rechazo social.

En esta línea, y coincidiendo con la celebración de los Reyes Magos, AIPSEV pone en marcha este fin de semana una campaña de concienciación bajo el lema “Protege a los tuyos”, dirigida a familias. La iniciativa incluye la entrega de una pegatina para colocar en el interior de los vehículos, con el mensaje: “Papá, Mamá, no uses el móvil”, recordando que el uso del teléfono al volante está detrás de cerca de 400 muertes al año en España.