La predicción de ChatGPT para la Lotería del Niño 2026: este será el número premiado y se vende en Canarias

La celebración de Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2026 está a la vuelta de la esquina, con él la ilusión llega a todos los hogares y administraciones canarias, muchas apuran hasta el último momento para que los jugadores más indecisos pueden comprar su décimo.

La Inteligencia Artificial (IA) se ha atrevido a lanzar una predicción sobre qué número podría ser el premiado este año en el sorteo.

Esta edición, Loterías y Apuestas del Estado ha emitido 55 series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 200 euros por billete, dividido en décimos de 20 euros. La emisión total asciende a 1.100 millones de euros, de los cuales el 70% se destina a premios, lo que supone 770 millones de euros repartidos.

¿Hasta cuando se pueden comprar décimos del Niño?

La venta de décimos estará disponible hasta el mismo día del sorteo, el 6 de enero a las 9:00 (hora canaria), es decir, hasta dos horas antes de que se inicie el reparto de premios.

Quienes salgan agraciados en la Lotería del Niño 2026 podrán cobrar los premios el mismo día 6 de enero, una vez hayan concluido las verificaciones oficiales. El plazo para reclamar los premios es de tres meses, por lo que los afortunados tendrán hasta el 6 de abril de 2026. Una vez se haya superado la fecha, el derecho al cobro caduca.

La predicción de la IA

Según ChatGPT, una de las terminaciones con más probabilidad de salir en el próximo sorteo del Niño es la terminación 273, más concretamente el número 48.273. Sin embargo, conviene recordar que esto no es una ciencia exacta. Por ello, la Lotería del Niño sigue siendo puro azar y ninguna predicción puede garantizar el premio. Por lo tanto, todos los números tiene las mismas posibilidades de salir premiados el día del sorteo.

El número todavía está disponible en diferentes puntos de venta, por lo que podría adquirirse en cualquier administración canaria si quedan décimos.

Además, se recuerda que el modelo de la Inteligencia Artificial está diseñador para generar texto a partir de patrones, no para realizar predicciones reales.

Sorteo del Niño

la Lotería del Niño se presenta como una segunda oportunidad para conseguir un premio. El sorteo se celebra cada 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes. El acto tendrá lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, y se desarrollará por el sistema de bombos múltiples. El inicio está previsto a las 11:00 horas (hora canaria).