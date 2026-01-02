El primer cayuco del año llega a El Hierro con 144 personas, entre ellas 8 menores

El primer cayuco que este año ha llegado a Canarias lo ha hecho a El Hierro con 144 personas de origen subsahariano, entre ellas 8 menores, según ha informado este viernes Salvamento Marítimo a EFE.

La embarcación arribó ayer a las 19 horas por sus propios medios al muelle de La Restinga. Los ocupantes del cayuco, entre los que también viajaban 29 mujeres, presentaron buen estado de salud general.

Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de 7 días, desde Banjul, Gambia. A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Malí, Guinea Bisáu y Guinea-Conakry.

Los tripulantes de este cayuco han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG "Corazón naranja – Ebrima Sonko" y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.