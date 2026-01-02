En Directo
Sigue en directo el paso de la Borrasca Francis por Canarias: alerta por vientos y lluvias en las Islas para comenzar 2026
Conoce todas las informaciones sobre el paso del frente frío por el archipiélago, que dejará lluvias, tormentas, viento y fuerte oleaje
El Año Nuevo llegará a Canarias marcado por la borrasca Francis, que dejará en las islas viento, lluvias, tormentas y fuerte oleaje.
Esta situación ha provocado que el Gobierno de Canarias haya declarado la alerta en todo el archipiélago por vientos, mientras que en Tenerife y La Palma también se encuentran en esta situación por lluvias y viento, estando el resto de islas en prealerta, al igual que por las tormentas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha declarado avisos por estos fenómenos meterológicos.
Sigue toda la información del tiempo en el archipiélago.
Johanna Betancor Galindo
Así fue la noche inesperada que vivieron decenas de pasajeros entre Barcelona y Lanzarote
Lo que debía ser un trayecto de poco más de dos horas terminó convirtiéndose en una larga espera marcada por la incertidumbre. El vuelo de la compañía Vueling que partió la tarde del 1 de enero desde Barcelona rumbo a Lanzarote no pudo cumplir su destino. El viento, fuerte y persistente, impidió que el avión tocara tierra en la isla conejera.
Ancor Torrens
La Aemet avisa de lluvias y viento fuerte hoy en Gran Canaria
Las islas orientales quedarán al margen de los efectos más intensos de la borrasca Francis, con un día variable y precipitaciones ocasionales
Ancor Torrens
Avisos por la borrasca Francis en Canarias
Actualización de los avisos por la borrasca Francis.
Desprendimientos en Canarias por la borrasca
La borrasca Francis provoca los primeros desprendimientos en Canarias.
Ancor Torrens
Actualización de las alertas en Canarias: la lluvia caerá en mayor cantidad y durante más tiempo
La Palma y Tenerife se mantienen en alerta por este fenómeno, mientras que el resto del archipiélago continúan en prealerta.
Ancor Torrens
La borrasca Francis obliga el cierre de cuatro carreteras en Canarias
La borrasca Francis ha obligado el cierre de estas cuatro vías en Canarias:
Europa Press
Cinco vuelos cancelados entre Tenerife y La Palma por la borrasca Francis
El paso de la borrasca Francis por Canarias ha empezado a dejarse notar con cinco cancelaciones de vuelos este jueves, 1 de enero, que han afectado a las conexiones entre las islas de La Palma y Tenerife, según han informado desde Aena.
Ancor Torrens
Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias actualiza la situación y mantiene la alerta por lluvias en La Palma y Tenerife
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias actualiza la situación y mantiene la alerta por lluvias en La Palma y Tenerife junto a la prealerta por lluvia en el resto del archipiélago
M. Plasencia
Tiempo en Canarias
La borrasca Francis ya descarga sobre La Palma: 70 litros por metro cuadrado, escorrentías en barrancos y problemas en el aeropuerto
El viento sopla con más fuerza en Tenerife: más de 80 kilómetros por hora en el Teide
Ancor Torrens
Borrasca Francis
Alerta por fenómenos costeros en Las Palmas de Gran Canaria: recomendaciones y avisos
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado medidas preventivas ante la llegada de la borrasca Francis, que deja en la capital riesgo por fenómenos meteorológicos adversos, especialmente viento y fuerte oleaje.
Desde el consistorio se pide a la ciudadanía extremar la precaución, evitar zonas costeras y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia mientras se mantenga activa la alerta.
