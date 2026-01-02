Sigue en directo el paso de la Borrasca Francis por Canarias: alerta por vientos y lluvias en las Islas para comenzar 2026

El Año Nuevo llegará a Canarias marcado por la borrasca Francis, que dejará en las islas viento, lluvias, tormentas y fuerte oleaje.

Esta situación ha provocado que el Gobierno de Canarias haya declarado la alerta en todo el archipiélago por vientos, mientras que en Tenerife y La Palma también se encuentran en esta situación por lluvias y viento, estando el resto de islas en prealerta, al igual que por las tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha declarado avisos por estos fenómenos meterológicos.

Johanna Betancor Galindo Vueling / LP/DLP Así fue la noche inesperada que vivieron decenas de pasajeros entre Barcelona y Lanzarote Lo que debía ser un trayecto de poco más de dos horas terminó convirtiéndose en una larga espera marcada por la incertidumbre. El vuelo de la compañía Vueling que partió la tarde del 1 de enero desde Barcelona rumbo a Lanzarote no pudo cumplir su destino. El viento, fuerte y persistente, impidió que el avión tocara tierra en la isla conejera.

Ancor Torrens La Aemet avisa de lluvias y viento fuerte hoy en Gran Canaria Las islas orientales quedarán al margen de los efectos más intensos de la borrasca Francis, con un día variable y precipitaciones ocasionales

Ancor Torrens Avisos por la borrasca Francis en Canarias Actualización de los avisos por la borrasca Francis.

Desprendimientos en Canarias por la borrasca La borrasca Francis provoca los primeros desprendimientos en Canarias.

Actualización de las alertas en Canarias: la lluvia caerá en mayor cantidad y durante más tiempo La Palma y Tenerife se mantienen en alerta por este fenómeno, mientras que el resto del archipiélago continúan en prealerta.

Ancor Torrens La borrasca Francis obliga el cierre de cuatro carreteras en Canarias La borrasca Francis ha obligado el cierre de estas cuatro vías en Canarias:

Cinco vuelos cancelados entre Tenerife y La Palma por la borrasca Francis El paso de la borrasca Francis por Canarias ha empezado a dejarse notar con cinco cancelaciones de vuelos este jueves, 1 de enero, que han afectado a las conexiones entre las islas de La Palma y Tenerife, según han informado desde Aena.

Ancor Torrens Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias actualiza la situación y mantiene la alerta por lluvias en La Palma y Tenerife La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias actualiza la situación y mantiene la alerta por lluvias en La Palma y Tenerife junto a la prealerta por lluvia en el resto del archipiélago