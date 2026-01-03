Los aeropuertos canarios registran este sábado unas 20 cancelaciones y cuatro desvíos por el paso de la borrasca Francis

Los aeropuertos canarios han registrado en la jornada de este sábado hasta 20 cancelaciones y cuatro desvíos en las instalaciones de El Hierro, La Gomera, Tenerife Norte, La Palma y Lanzarote por meteorología adversa.

Segun datos facilitados por Aena, las cancelaciones se corresponderían a vuelos interinsulares, mientras dos de los desvíos son operaciones internacionales.

Por islas

El Aeropuerto de El Hierro ha sufrido hasta 11 cancelaciones, 5 y 4, con origen y destino en Tenerife Norte, respectivamente, y otros dos con origen y destino en Gran Canaria.

En La Gomera, un vuelo desde Gran Canaria tuvo que regresar a su origen, produciéndose un desvío, al tiempo que se produjeron hasta 7 cancelaciones en el aeródromo: dos de ellas con origen en La Gomera y destino en Gran Canaria, una con origen en Gran Canaria, dos más con origen en Tenerife Norte y dos con destino a Tenerife Norte.

Por su parte, en el Aeropuerto de La Palma se produjeron dos cancelaciones, una con origen en Tenerife Norte y otra con destino al mismo aeropuerto tinerfeño. A ello se suman dos desvíos internacionales, con origen en Düsseldorf y Frankfurt, respectivamente, y que fueron desviados al Aeropuerto de Gran Canaria.

Además, en el Aeropuerto de Lanzarote fueron también desviados a Gran Canaria otros dos vuelos internacionales, con origen en East Midlands y Stuttgart, respectivamente.