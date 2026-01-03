La borrasca Francis se desinfla en Canarias pero deja destrozos en la costa de Gran Canaria
Los vientos alcanzan los 120 kilómetros por hora en la cumbre
La borrasca Francis se va desinflando en su paso por Canarias y aunque sigue su camino a través del Archipiélago ya solo golpea con fuerza en La Gomera. Tras dejar durante los dos últimos días más problemas en La Palma, ahora es la Isla Colombina la que sufre sobre todo por el viento.
Rachas de hasta 122 kilómetros por hora es el saldo registrado durante la madrugada, cifra que se alcanzó en el Alto Igualero de Vallehermoso poco antes de las siete y media de la mañana. También en Izaña, en Tenerife, se han superado los 100 kilómetros por hora (108, a las 06:40 de este sábado).
De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para hoy el aviso amarillo por fuertes vientos en todo el territorio isleño, salvo Gran Canaria, así como el de fenómenos costeros adversos por oleaje, que en el caso de La Palma es naranja.
Precisamente, el oleaje sí está teniendo protagonismo en Gran Canaria, cuya costa está sufriendo el embiste del mar. En Arguineguín se han registrado destrozos en el muelle, arrastrando a su paso algunas instalaciones decorativas de Navidad.
Además, un catamarán que se encontraba fondeado en la zos acabó arrastrado por el agua hasta quedar depositado en la arena.
Menos lluvias
De la combinación de efectos del paso de la borrasca Francis por Canarias, la lluvia es lo que ha descendido durante las últimas horas. De hecho, de los chaparrones de los dos primeros días del año han dado paso a lluvias débiles y ocasionales y la máxima precipitación acumulada en lo que va de jornada apenas alcanza los 16 litros por metro cuadrado registrados en El Pinar, en El hierro.
Tal es así que el Gobierno de Canarias ha decretado el final de la prealerta por lluvias en todas las Islas, que se mantenía vigente desde el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, según la previsión de la Aemet, en Lanzarote y Fuerteventura a partir de la tarde-noche serán probables los chubascos, sin descartar que localmente sean fuertes.
Previsión para mañana
Los cielos de Canarias estarán mayoritariamente nubosos en Canarias este domingo, cuando se esperan lluvias que pueden ser fuertes a ratos en algunas áreas y vientos moderados con intervalos fuertes, si bien las temperaturas apenas cambiarán, según a Agencia Estatal de Meteorología.
La máxima llegará a 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria y a 21 en Santa Cruz de Tenerife y sus mínimas serán de 17 y 16 respectivamente, conforme a su pronóstico, que anuncia Viento moderado de oeste o noroeste, con algún intervalo de fuerte local.
En las aguas de Canarias se esperan vientos de norte o noroeste y fuerza 5 a 6, acompañados de marejada o fuerte marejada, mar de fondo el noroeste de 2 a 3 metros y aguaceros ocasionales.
