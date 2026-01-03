"Cambiar la mentalidad llevará tiempo": expectación y cautela entre los venezolanos en Canarias ante el futuro de Venezuela

Los venezolanos residentes en Canarias siguen con expectación y preocupación la situación de su país tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos y el bombardeo de varios puntos estratégicos. Ricardo Escalona, que vive en Tenerife desde hace 23 años, permanece muy atento a la evolución de los acontecimientos, especialmente por la situación de su familia en Venezuela. "He estado llamando a mis familiares para saber en qué situación se encuentran y cómo están", explica.

Escalona, entrenador del Club de Béisbol y Sófbol Capitalinos de Gran Canaria, mantiene contacto directo con parientes que residen cerca de las zonas bombardeadas en la madrugada de este sábado. "Te puedes imaginar los sustos, la preocupación y el estrés", relata. La ofensiva estadounidense se centró en bases militares e infraestructuras estratégicas de Caracas y de los estados colindantes de Miranda, La Guaira y Aragua. Aunque no se registraron daños a civiles, las explosiones generaron desconcierto entre la población próxima a las áreas afectadas, como ocurrió con los familiares del entrenador.

El béisbol, uno de los deportes más practicados en Venezuela, tiene una fuerte presencia venezolana en el equipo, que compite entre Tenerife y Gran Canaria. Muchos de sus jugadores siguen con atención los últimos acontecimientos en su país y mantienen la esperanza de que la situación pueda cambiar. El presidente del club, Josué Fernández, de origen cubano, conoce de primera mano el alcance de esta crisis, que guarda similitudes con la vivida en su propio país. En este contexto, Fernández señala que los cambios en Venezuela también despiertan expectativas entre la comunidad emigrante cubana.

Calles vacías

Con la llegada del día y ante la incertidumbre, muchos ciudadanos optaron por abastecerse de productos básicos como alimentos y medicamentos. "Siempre intento ir con un pie por delante y que mis familiares tengan provisiones", afirma Escalona. Quienes no cuentan con apoyo desde el exterior se han visto obligados a hacer largas colas en automercados y farmacias, pese a que el Gobierno ha decretado el estado de excepción y las calles de Caracas permanecen prácticamente vacías. El cierre de muchos comercios al ser fin de semana ha complicado las posibilidades de muchos venezolanos a hacer sus compras.

Durante este sábado, Escalona ha permanecido pendiente de la televisión y de los grupos de mensajería a través de los cuales sigue la actualidad política. Esa información se la hace llegar a sus familiares, ya que asegura que las noticias a las que pueden acceder en el país "están manipuladas". "Se enteran de lo que está pasando por lo que uno les cuenta y por la información que les enviamos desde fuera", señala.

El futuro

El entrenador se muestra prudente respecto al futuro y no cree que la situación se resuelva de manera inmediata. "Primero tiene que haber una transición y después un consenso", opina. En este sentido, recuerda que el chavismo lleva 26 años gobernando, lo que ha influido especialmente en la mentalidad de las generaciones más jóvenes. "Cambiar la mentalidad de los venezolanos llevará tiempo, no será de hoy para mañana", sostiene.

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro detenido generaron una gran alegría entre muchos emigrantes venezolanos. Sin embargo, Escalona se define como "realista" y subraya que un país no lo dirige un solo líder. "Hay un gabinete y personas detrás que algunos son incluso peores que el propio Maduro", afirma. Por ello, considera la situación un avance, pero no una victoria definitiva.

Sin libertad de expresión

"Si hay alguien, sea el país que sea, que ayude a regresar a la Venezuela que yo dejé, apoyo esa transición", valora Escalona, en referencia al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de instaurar un gobierno intervencionista provisional hasta que se materialice una transición política.

Para el emigrante, uno de los problemas más graves del país caribeño es la falta de libertad de expresión, ya que la población tiene miedo a manifestar opiniones contrarias al poder. Aunque a ello se suman otros muchos conflictos. "Maduro lleva unos 12 años en el poder y lo que ha hecho es empeorar la situación del país", lamenta.

Escalona es consciente de que, si los próximos pasos avanzan hacia una democracia real, muchos venezolanos en el extranjero regresarán, porque "la tierra llama". En su caso, no se plantea volver, ya que tras 23 años ha afincado sus raíces están en Tenerife, la isla que lo acogió. Su salida de Venezuela se prolongó en el tiempo porque "no veía la necesidad" de marcharse definitivamente, hasta que un robo en su vivienda le empujó a tomar una decisión que llevaba tiempo considerando. La última vez que visitó su país fue hace diez años y pudo comprobar que la Venezuela que dejó poco tenía que ver con la que encontró. "La Venezuela que yo quiero va a costar muchos años recuperarla", concluye.