Un canario testigo del ataque: "Escuché una explosión y pensé que era un trueno, pero al momento supe que era un misil de Trump"

Carmelo Hernández, nacido en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos hace 64 años y emigrado a Venezuela cuando solo tenía 14, estaba la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 viendo un documental a través del canal internacional de Televisión Española.

Eran las dos de la madrugada hora venezolana (22:00 horas del viernes 2 de enero hora canaria) y se encontraba en su segunda residencia de la ciudad turística de Higuerote, en la costa del estado de Miranda, muy cerca de Caracas.

El perro comenzó a ladrar

De repente, Carmelo Hernández escuchó un fuerte explosión. "Estaba viendo la tele con mi perro", comenta, para detallar en declaraciones a EL DÍA a través de una llamada telefónica. "Al escuchar el estallido pensé que era trueno. Las tormentas aquí soy muy fuertes".

"Me asomé a la ventana y vi que todo estaba en orden, que no se veía nada raro, pero el perro seguía ladrando. Entonces me extrañé pues me parecía extraño que el perro siguiera alterado". Al momento, Carmelo comenzó a recibir mensajes a través por whatsapp de una hija que vive en La Laguna, en Tenerife. Fue ahí cuando supo a qué se debía el estruendo: "Mi hija terminó llamándome y diciéndome que Estados Unidos había comenzado el ataque a Venezuela".

"No era un trueno; era un misil de Trump"

"No era un trueno; era un misil de Trump", subraya este testigo canario de uno de los ataques del país estadounidense que ha desembocado en la captura del presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, y su mujer.

Este emigrante isleño, que se dedica al comercio, estaba a solo dos kilómetros de uno de los objetivos del Ejército de EE UU: la base militar venezolana de helicópteros de Higuerote. "Estamos bien, fue muy cerca pero no ha habido daños a las instalaciones civiles", precisa.

En El Paraíso

Además de comerciante, Carmelo Hernández es el presidente de una de las asociaciones de emigrantes canarios en Venezuela, Club Archipiélago, cuya sede también está en la zona caraqueña de El Paraíso y con más de 300 socios de la amplia comunidad canario en Venezuela.

Eso le ha permitido estar en contacto con muchos emigrantes isleños o sus descendientes. "Las noticias que tengo es que todos están bien y no ha habido ningún herido entre la amplia comunidad canaria. Todos estamos siguiendo la evolución de los acontecimientos.

Una tía, también testigo en La Carlota

Una tía suya septuagenaria, también emigrante tinerfeña, Adoración Hernández, nacida en El Ámparo, en Icod, estaba todavía más cerca de otro de los puntos atacados por Estados Unidos: el aeropuerto de La Carlota, en Caracas, donde se encuentra la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda del Ejército bolivariano.

"Olía a quemado"

Carmelo cuenta que desde le ventana de su cuarto, Adoración ve las pistas del aeródromo y la base. "Ella sintió las explosiones con más claridad incluso que yo. Una hija la llevó a otro cuarto alejado de la ventana por si acaso, para garantizar su seguridad. Percibían hasta el olor a quemado del impacto de los misiles. Ellas y el resto de familiares también están bien, gracias a Dios", matiza.

Desde que se produjo la explosión en Higuerote, Carmelo no ha podido dormir. Ha seguido las informaciones sobre la operación de Estados Unidos tanto a través de la televisión como de las noticias que le llegan a través de llamadas y el whatsapp.

Una hora después, Maduro capturado

"A eso de las tres de la madrugada, una hora después de escuchar la explosión, comenzaron a llegar las noticias de que habían capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa", manifiesta el comerciante isleño con nacionalidad venezolana, que concluye: "Vamos a ver lo que pasa. Por lo que sabemos, ha sido una operación muy precisa. Seguiremos muy pendientes de las noticias que vayan surgiendo".