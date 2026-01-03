Los canarios en Venezuela, resguardados en casa y pendientes de lo que pueda pasar

Venezuela atraviesa una jornada marcada por la incertidumbre y el silencio en sus principales núcleos urbanos. Ciudades estratégicas como Caracas y La Guaira se encuentran actualmente “vacías”. La población permanece resguardada en sus hogares por instrucción estricta de las autoridades consulares, mientras el pulso comercial del país se ha detenido casi por completo, con apenas algunos negocios de alimentación abriendo tímidamente en ciertos estados. “Hay una tensa calma”, indica la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara (Chavela).

Estado de la población canaria

A pesar de la alta tensión, no se han registrado daños personales dentro de la comunidad canaria residente en el país. Chavela Jara explica que, tras realizar un recorrido de consulta por todas las entidades canarias de Venezuela y mantener contacto directo con sus respectivos presidentes, no hay reportes de heridos ni fallecidos entre el colectivo canario. Los incidentes se concentraron exclusivamente en puntos estratégicos militares y no en ataques directos contra la población civil, expone.

Presencia de grupos armados

Uno de los datos más significativos de la situación actual es la ausencia de efectivos militares patrullando las calles. En su lugar, se ha detectado la presencia de los denominados “colectivos” —bandas armadas chavistas que operan en distintos barrios—, aunque, por ahora, “no están haciendo daño a nadie”, recalca la delegada.

Coordinación con el Gobierno de Canarias

La comunicación entre los representantes en Venezuela y el Ejecutivo autonómico es total y permanente. Desde la madrugada, Chavela Jara habló con el presidente Fernando Clavijo, además de José Luis Perestelo y José Téllez, viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias y director general de Emigración, respectivamente. Han recibido reportes detallados minuto a minuto sobre la evolución de la crisis.

Actualmente, el protocolo de seguridad dictado por el Consulado de España en Venezuela es de obligado cumplimiento: la población debe permanecer en sus casas y evitar cualquier salida a la vía pública.

El apagón informativo en televisión

La población vive este momento de crisis bajo un notable vacío informativo en los medios tradicionales. La televisión local no está transmitiendo información sobre los sucesos en curso, lo que ha volcado a los ciudadanos a informarse casi exclusivamente a través de las redes sociales. En este escenario de incertidumbre, los canarios en Venezuela permanecen en sus hogares a la espera de un pronunciamiento oficial de los mandos militares que aclare el futuro inmediato del país.