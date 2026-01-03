Un catedrático de la ULL advierte sobre el devenir de Venezuela: "Las tensiones internas del ejército venezolano pueden provocar a una guerra militar"

El catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna (ULL), Manuel Hernández, conoce bien la situación de Venezuela. Hernández valora, tras la intervención militar de Estados Unidos, que se trata de un "golpe fuerte" a la estabilidad del régimen bolivariano, y considera que este movimiento del Gobierno de Trump viene a poner al ejército entre la espada y la pared: "les quiere mostrar que no tienen otra opción que acabar con el régimen".

¿Qué opinión le merece lo que está pasando ahora mismo en Venezuela?

Hasta ahora lo único que se sabe es que se bombardearon la serie de bases militares en la región central de Venezuela, las más importantes, y que en una misión que no se sabe cómo se hizo, capturaron a Nicolás Maduro y a la mujer.

¿Hay algún precedente de una intervención militar como esta en América Latina por parte de Estados Unidos?

Bueno, ha habido unas cuantas. La intervención en Panamá, que cogió y capturaron al presidente, aunque esa la tenían fácil porque era cruzar la calle, y después está la famosa del año 65 en la República Dominicana, que acabaron con el gobierno y los marines norteamericanos en 1965. Llevó semanas con esto. Otras cosas, evidentemente, en otros casos ha habido intervención, pero sobornando a los militares, la más famosa es la de Chile del año 73.

¿Y en Venezuela?

En Venezuela lo que han habido es golpes de Estados militares, pero intervención norteamericana, no.

¿Qué escenario se abre ahora en Venezuela?

El escenario dependerá, como siempre, de los militares venezonalos, que son los que tienen la sartén por el mango. La cuestión es cómo va, digamos, a actuar la fuerza militar. Ellos además tienen en el puesto de ministro de Defensa, una persona que desde el punto de vista estatutario militar ya tenía que haber sido jubilado, que es Vladimir Padrino. Lo han seguido manteniendo porque no se fiaban de ninguno. Entonces, la cuestión fundamentalmente depende de los militares al igual que la situación de poder político. Ya que, básicamente ha estado controlado por los militares. Ellos saben perfectamente que perdieron las elecciones, y eso que no dejaron votar al 20% del país que estaba en el extranjero. Aún así perdieron clarísimamente las elecciones. La cuestión fundamentalmente dependerá de los militares. Estados Unidos ha dicho –aunque tampoco se sabe– que ellos han cumplido sus objetivos y que no van a atacar más.

¿Por qué se ha producido ahora?

Es una decisión personal, como todas las cosas de Trump, que es una persona muy personalista y que además tiene un gran poder, evidentemente, porque tiene prácticamente cogido el Congreso, el Senado y el Tribunal Supremo. Entonces, él ha decidido esa política, porque al fin y al cabo esto no es nada nuevo. Ya hubo otro ataque hace unos días, pero ese fue concreto. Según dijo el propio presidente Petro de Colombia, una base de narcotráfico del LNN, que es un grupo de la guerrilla, que todos sabemos que no ha aceptado la vía pacífica en Colombia, y que controla zonas de la frontera entre Colombia y Venezuela. Trump se ha obsesionado con el caso de Venezuela y ha tomado medidas obviamente poco claras desde el punto de vista constitucional. Pero como en Estados Unidos los tres poderes del Estado están controlados por Trump, lógicamente ha tomado esa decisión unilateral, porque todos sabemos que nadie puede en Estados Unidos declarar la guerra. Él ha tomado unilateralmente la decisión, pero no es nada nuevo, también lo ha hecho hasta países tan lejanos como Nigeria.

¿Podría ocurrir en algún escenario que Estados Unidos militarice o mande sus tropas para Venezuela?

Ellos han dicho que no, pero ¿quién lo sabe? A mí me da la impresión que ellos han actuado para darle un golpe fuerte a los militares venezolanos para que consideren que no tienen otra alternativa que acabar con el régimen, me da esa impresión. Ha sido un golpe muy fuerte y además ha sido muy efectivo porque los movimientos se han centrado exclusivamente en las áreas esenciales del ejército. Hay que recordar además que se supone que a Maduro lo sacaron de Fuerte Tiuna, que es como decir el cuartel general del ejército, porque él residía allí. Por tanto, todo está en el aire. Todo dependerá, como siempre, como todas las cosas en Venezuela, de los militares.

¿Qué margen de acción tienen los militares en Venezuela?

Los militares tienen el poder en Venezuela, eso nadie lo duda. Quienes han decidido la situación actual son los militares. Cuando se hicieron las elecciones ellos sabían los resultados de cada uno de los distritos electorales. Evidentemente, ellos son los que tienen la sartén por el mango. Y todo depende de si ellos resisten, digamos, si siguen apoyando el régimen o no lo apoyan. Eso no es otra cuestión.

¿Cree que esto podría llevar a una eventual guerra civil en Venezuela?

Yo pienso que una guerra civil no, porque no hay un apoyo masivo de la sociedad. Hay que tener en cuenta la gravísima situación de Venezuela. Es un país que está totalmente hundido desde todas las razones económicas. La población tiene un malestar obvio, y no hay que olvidar que se ha ido un 20% de la población, y la población obviamente joven. Si hay una guerra civil sería entre los propios militares, entre sectores del ejército que apoyan la continuidad del régimen y los que están en contra.

De hecho la población, en principio, está bastante contenta con el resultado.

Claro, es que ha habido una situación catastrófica. ¿Tú piensas que los jubilados pueden vivir menos de nueve dólares al mes? Los profesores universitarios ganan 20 dólares al mes con la máxima graduación. ¿Cómo se puede vivir ahí? Todo el que ha podido se ha ido.

Descartamos la guerra civil pero ¿podría entrar Venezuela en guerra con Estados Unidos?

Depende de lo que decida Trump, y como Trump es impredecible, pues no se sabe. Lo único que puede haber es una división en el ejército. Evidentemente sí hay una clara diferencia dentro del ejército entre los cuadros medios y bajos, y los generales que son los que han sido absolutamente privilegiados en el poder político y económico de Venezuela. Ahí puede haber tensiones.

Las tácticas militares de Trump llevan ya realizándose durante varias semanas, ¿se esperaba que la escalada pudiera llegar a este punto?

Trump lo dijo, aunque la gente dudaba que lo hiciese. En su momento dijo que iba a hacer una incursión por tierra y no solo en el mar.

¿Cómo puede reaccionar la comunidad internacional ante esto? Porque Trump se ha saltado el derecho internacional.

Sí, y también Rusia y también otros países. El otro día estaba diciendo un profesor que esto acaba con la situación de equilibrio de la Segunda Guerra Mundial. La situación después de la Segunda Guerra Mundial fue que en la ONU las grandes potencias se han reservado el derecho a veto. Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que hubo un momento que parecía que se había caído la Unión Soviética y parecía que no volvería a pasar. Pero eso ha dado lugar ahora que Rusia y China estén jugando a repartirse las áreas. Desde luego, en este caso, la reacción de China y Rusia ha sido muy suave.

¿Y Europa qué puede hacer?

Europa ahora está más dividida que nunca y es imposible que tome ninguna medida. La unanimidad se ha roto por completo y con el auge de la extrema derecha es muy difícil que Europa apruebe ya ninguna decisión internacional que necesita unanimidad. Esta situación de debilidad ya se ha visto incluso en el problema de los aranceles con Trump.