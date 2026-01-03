Clavijo sigue con "preocupación" la situación de Venezuela tras el ataque de EEUU al país

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reaccionado a primera hora de la mañana de este sábado al inicio de los bombadeos en Venezuela por parte de Estados Unidos.

Través de sus redes sociales, el líder del Ejecutivo regional ha mostrado su "preocupación por la situación que está atravesando en la madrugada de hoy Venezuela". "Durante la noche y a lo largo de las primeras horas de este día hemos estado en contacto con las entidades canarias en el país y la delegación del Gobierno de Canarias en Caracas", ha añadido Fernando Clavijo.

En las últimas horas, el gobierno de Donald Trump ha iniciado una serie de bombardeos en el país con el que Canarias mantiene una fuerte vinculación. No solo fue el lugar que acogió a miles de emigrantes de las Islas durante la dictadura en España sino que en la actualidad el Archipiélago cuenta con miles de residentes procedentes de Venezuela.

El presidente canario asegura que está en contacto con el ministro del Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para conocer la información de la que dispone España respecto al conflicto. "El ministro me ha trasladado que está en contacto constante con la embajada española allí", explica Clavijo a través de su perfil en X (antes Twitter).

"Le he manifestado mi preocupación por la situación de los canarios que viven en nuestro país hermano y seguiremos en contacto para analizar cómo evoluciona la situación", concluye.

El ataque

Trump ordenó este sábado atacar objetivos dentro de Venezuela , incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News tras registrase este sábado fuertes explosiones en diferentes partes del país.

El presidente de Estados Unidos ha anunciado que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro durante una operación de ataque a gran escala efectuada esta pasada noche en territorio venezolano.

Maduro y su mujer han sido trasladados fuera del país, ha anunciado el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.