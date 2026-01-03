En Directo
EEUU bombardea Venezuela, en directo: Trump dice que vio la detención de Maduro "como un show televisivo"
Donald Trump ha anunciado que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras una ofensiva militar sobre el país
El Gobierno de Caracas ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país
Redacción
Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.
Colombia prepara un decreto de emergencia
El Gobierno de Colombia prepara un decreto de emergencia económica, social y ecológica para atender las posibles consecuencias para el país del ataque militar de EE.UU. a Caracas y otras ciudades de Venezuela en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Así lo anunció el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien manifestó que liderará un puesto de mando unificado (PMU) en Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, para "adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, en respuesta a la situación" en la zona limítrofe.
Pedro Fumero
Crisis en Venezuela: la visión en Canarias
La Plataforma Bolivariana Canaria critica la "tibieza" del Gobierno de Pedro Sánchez
El movimiento pide una movilización de la población en el Archipiélago en contra de la invasión militar
El ministro de Exteriores de Venezuela exige a Trump que devuelva de "manera inmediata" a Maduro
El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, exigió este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que devuelva de "manera inmediata" a su homólogo Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, después de que Washington confirmara que ambos habían sido capturados y sacados "por aire del país", en medio de un ataque contra objetivos en Caracas y algunas zonas de Venezuela. "Necesitamos que Estados Unidos y el Gobierno del presidente Trump se hagan responsables por la integridad física y devuelvan de manera inmediata al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera dama, Cilia Flores", señaló el jefe de la diplomacia venezolana en un contacto telefónico con el canal multiestatal Telesur.
Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que presenció “en directo” la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y ha descrito a operación como “un show televisivo”. En declaraciones al programa Fox and Friends, Trump destacó la rapidez y complejidad del operativo. “Ningún otro país podría haber llevado a cabo una maniobra así", ha señalado. "Fue como ver un programa de televisión (...)La velocidad y la violencia fueron increíbles", añadió. Trump aseguró que observó toda la operación desde una habitación en su residencia particular de Mar-a-Lago. “Vimos todo lo que estaba sucediendo. Fue extremadamente complejo. Nunca había visto algo así”. También afirmó que hubo “algunas heridos, pero ninguna muerte de nuestro lado, realmente asombroso”.
Abel Gilbert
América Latina se divide por la intervención de EEUU en Venezuela
La operación militar de Estados Unidos en Venezuela que ha desembocado en la captura de Nicolás Maduro impacta profundamente en América Latina, donde ya existía una clara división entre sus países por este mismo asunto: una parte de ellos, con Argentina a la cabeza, ha decidido alinearse automáticamente con Washington. México, Brasil y Colombia, los tres países que no reconocieron oficialmente la victoria de Maduro en las controvertidas elecciones presidenciales de 28 de julio de 2024, fueron los que levantaron la voz de rechazo con mayor fuerza.
Javier Nuez
Crisis en Venezuela: la visión canaria
José Montesdeoca, exdelegado de Canarias en Venezuela: «Creo que va a haber una transición sosegada en el país»
José Montesdeoca, quien ejerció como delegado del Gobierno de Canarias en Venezuela durante cuatro años, analiza la situación tras la detención de Nicolás Maduro y el bombardeo estadounidense
Carles Planas Bou
"Es el evento de nuestras vidas": felicidad y preocupación entre los venezolanos por el golpe militar de Estados Unidos al régimen de Maduro
Ciudadanos de Venezuela dentro y fuera del país caribeño comparten con El Periódico de Catalunya su reacción a los bombardeos estadounidenses contra Caracas y al secuestro del autócrata heredero de Chávez por parte de la administración Trump. "Este es el evento canónico de nuestras vidas", explica Adrián Pastrano, un joven de 25 años que hace cinco meses logró escapar del país caribeño para instalarse en Madrid. "Estoy muy emocionado. Desde que nací no he podido ver una democracia real en Venezuela", confiesa. Su ilusión es compartida por la decena de venezolanos con los que ha contactado El Periódico de Catalunya, la mayoría de ellos en el exilio.
Machado se mantiene en silencio tras la detención de Maduro
Un portavoz de la líder opositora venezolana María Corina Machado se negó a hacer comentarios a Associated Press sobre la operación militar estadounidense que condujo al arresto del presidente Nicolás Maduro. El antimadurismo todavía no se ha pronunciado sobre los hechos que remecen a ese país desde esta madrugada.
La fiscal general de Trump anuncia la imputación de Maduro y su esposa en Nueva York
Pam Bondi, la fiscal general del gobierno de Donald Trump ha anunciado con un mensaje en X que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el distrito sur de Nueva York. En ese mensaje ha declarado también que “pronto enfrentarán toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense en tribunales estadounidenses”. Los cargos contra el mandatario venezolano y su esposa, según el mensaje colgado por Bondi en la red social poco antes de las 7.30 horas de la mañana en Washington, son conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de metralletas y aparatos destructivos contra EEUU.
El cantante Carlos Baute celebra la detención del "sátrapa" Maduro
El cantante venezolano Carlos Baute ha celebrado desde España la detención del "sátrapa" Maduro, que ha calificado como un "regalo de Navidad". “Enhorabuena Venezuela, bendiciones, estamos atentos a las noticias, los amo, llego el día”, añade en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales. "Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad", escribe Baute.
