Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bombardeo en VenezuelaInterinos en CanariasBorrasca FrancisUD Las PalmasJuicio por asesinato
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU bombardea Venezuela, en directo: Trump dice que vio la detención de Maduro "como un show televisivo"

Donald Trump ha anunciado que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras una ofensiva militar sobre el país

El Gobierno de Caracas ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país

Varias personas observan una columna de humo en el puerto de La Guaira tras los ataques de EEUU.

Varias personas observan una columna de humo en el puerto de La Guaira tras los ataques de EEUU. / Associated Press/LaPresse / LAP

Redacción

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los canarios en Nochevieja: multas de hasta 600.000 euros por el uso de pirotecnia
  2. Actualización de las alertas en Canarias: la lluvia caerá en mayor cantidad y durante más tiempo
  3. Yolanda Díaz lo confirma: los trabajadores canarios tendrán más días de permisos retribuidos por defunción en 2026
  4. La Aemet actualiza los avisos por el paso de la borrasca Francis por Canarias
  5. Parece un cuento de hadas, pero es un pueblo de Canarias: este es el municipio del archipiélago que tiene la mejor iluminación Navideña de España
  6. Buenas noticias para los padres de Canarias: el Gobierno anucia una prestación universal de 200 euros hasta que los hijos cumplan 18 años
  7. La Aemet avisa sobre el tiempo para este sábado en Canarias: lluvias intensas y viento fuerte a ratos por la borrasca Francis
  8. La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo

La Plataforma Bolivariana Canaria critica la "tibieza" del Gobierno de Pedro Sánchez

La Plataforma Bolivariana Canaria critica la "tibieza" del Gobierno de Pedro Sánchez

EEUU bombardea Venezuela, en directo: Trump dice que vio la detención de Maduro "como un show televisivo"

EEUU bombardea Venezuela, en directo: Trump dice que vio la detención de Maduro "como un show televisivo"

Un catedrático de la ULL advierte sobre el devenir de Venezuela: "Las tensiones internas del ejército venezolano pueden provocar a una guerra militar"

Un catedrático de la ULL advierte sobre el devenir de Venezuela: "Las tensiones internas del ejército venezolano pueden provocar a una guerra militar"

Un fallecido entre los alrededor de 200 ocupantes de un cayuco llegado a Tenerife

Un fallecido entre los alrededor de 200 ocupantes de un cayuco llegado a Tenerife

José Montesdeoca, exdelegado de Canarias en Venezuela: «Creo que va a haber una transición sosegada en el país»

José Montesdeoca, exdelegado de Canarias en Venezuela: «Creo que va a haber una transición sosegada en el país»

El Gobierno de Canarias asegura que por el momento no hay daños personales entre la comunidad isleña en Venezuela

La muerte de la democracia

La muerte de la democracia

Llenársele la cachimba (a alguien)

Llenársele la cachimba (a alguien)
Tracking Pixel Contents