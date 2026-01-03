Los periodistas de turismo distinguen a Siam Park como Mejor Parque Temático de España

Siam Park ha sido distinguido como Mejor Parque Temático de España por la Federación Española de Periodistas de Turismo (FIJET España), un reconocimiento otorgado por profesionales de la comunicación especializados en turismo que premia la excelencia en la gestión, la calidad de la experiencia ofrecida y la contribución a la proyección turística de los destinos.

El galardón forma parte de los Premios FIJET España 2026, cuyo fallo fue decidido el pasado 21 de diciembre tras un proceso de deliberación y votación del jurado, integrado por periodistas especializados del ámbito turístico. La federación ha querido destacar con esta distinción “la excelencia en la gestión de Siam Park y su destacada contribución a la promoción del turismo y al posicionamiento de España como destino de ocio de referencia”.

La entrega oficial del premio tendrá lugar en el marco de la próxima edición de FITUR, en Madrid, uno de los principales encuentros internacionales del sector turístico.

Este nuevo reconocimiento refuerza la trayectoria de Siam Park como referente internacional del ocio y confirma el valor de un modelo basado en la innovación constante, la calidad de la experiencia del visitante y una gestión comprometida con la sostenibilidad. El parque cerró el año 2025 con 1,6 millones de visitantes.

En este sentido, Christoph Kiessling, vicepresidente del Grupo Loro Parque, destacó la importancia de que el galardón proceda directamente del ámbito periodístico “recibir un premio otorgado por periodistas especializados en turismo tiene un valor muy especial para nosotros, porque son profesionales que analizan, comparan y conocen en profundidad la realidad del sector. Este reconocimiento es un estímulo para seguir innovando y ofreciendo experiencias únicas, siempre con el máximo respeto por nuestro entorno y por el destino que nos acoge. Nuca un parque ha sido tan reconocido como Siam Park, y no solo por su carácter acuático, sino por sus atracciones en general”.

“Este logro pertenece a todas las personas que forman parte de Siam Park. Su compromiso diario, su profesionalidad y su pasión son la base que nos permite mantenernos en la cima y seguir siendo un referente internacional del ocio de calidad”, añadió Kiessling.

Considerado el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor, Siam Park se ha consolidado como un motor clave del turismo en Tenerife y en Canarias. A lo largo de los últimos años ha acumulado numerosos reconocimientos internacionales y continúa renovándose para ofrecer experiencias cada vez más innovadoras, seguras y sostenibles.

Solo en el último año, el parque ha vuelto a situarse entre los grandes referentes del sector gracias a sus avances en innovación, a la mejora continua de sus instalaciones y a su capacidad para atraer a visitantes de todo el mundo. Saifa, "rayo" en tailandés, se ha consolidado como una atracción de referencia gracias a su diseño y dinamismo. Con 306 metros de recorrido en un tobogán doble y tecnología de última generación, ofrece a los usuarios la oportunidad de enfrentarse en una vertiginosa carrera acuática.

Iniciativas como Siam Night, la modernización de atracciones emblemáticas o la apuesta constante por la excelencia operativa refuerzan su liderazgo dentro de la industria del ocio.

El reconocimiento otorgado por FIJET España se suma así a una trayectoria marcada por la calidad, la creatividad y la contribución al posicionamiento internacional de España como destino turístico de primer nivel.

La Federación Española de Periodistas de Turismo, integrada en la Federación Mundial FIJET, agrupa a profesionales dedicados a la información, el análisis y la divulgación turística. Sus premios tienen como objetivo reconocer a aquellas entidades que destacan por su gestión ejemplar, su aportación al desarrollo del turismo y su impacto positivo en los destinos.

En palabras de su presidente, Miguel Ángel González Suárez, la federación traslada al Grupo Loro Parque “la más cordial, entrañable y respetuosa felicitación en nombre de los profesionales de la comunicación y el periodismo turístico”, poniendo en valor el papel de Siam Park como referente nacional.

Con este nuevo galardón, Siam Park consolida su posición como uno de los grandes embajadores del turismo español y reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y la creación de experiencias para millones de visitantes.