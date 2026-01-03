"Queremos que otros miembros del Gobierno de Venezuela también caigan", afirma la Unión Canaria Venezolana
El vicepresidente de la Unión Canaria Venezolana rechaza que la vicepresidenta lidere un proceso democrático con el mismo Consejo Nacional Electoral
El vicepresidente de la Unión Canario Venezolana, Agustín Rodríguez Gorrín, desea que las fuerzas militares de Estados Unidos también capturen a otros miembros del Gobierno de Venezuela, con el objetivo de que no se perpetúen en puestos estratégicos de la Administración en el futuro.
Rodríguez señala que "queremos que otros miembros del Gobierno también caigan". Se refiere a destacados líderes bolivarianos, como "los hermanos Rodríguez, (Delcy, vicepresidenta del Gobierno, y Jorge, presidente de la Asamblea Nacional), Diosdado Cabello (ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz), o el ministro de la Defensa (Vladimir Padrino)".
Para dicho representante de la Unión Canaria Venezolana (UCVE), "ya se van despejando las dudas que tenían tantas personas sobre la espera por la intervención de Estados Unidos" en el país latinoamericano.
Temores
Uno de los temores de los movimientos opositores al Gobierno bolivariano es que "se utilice la figura de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, para convocar unas elecciones democráticas".
La clave es que se trate de camuflar unos nuevos comicios como proceso democrático limpio y transparente, mientras "se mantiene el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE), que funcionó en las últimas elecciones", donde Nicolás Maduro se proclamó vencedor, a pesar de que nunca se mostraron las actas de los resultados.
"Jefe del Cártel de los Soles"
Cuando se le pregunta a Rodríguez Gorrín si existe una sensación agridulce, pues la intervención estuvo dirigida sólo a garantizar la captura de Nicolás Maduro y su esposa, responde que "él es el jefe del Cártel de los Soles, esperemos que se siga con los siguientes niveles", puesto que "lo demás debe ser más sencillo".
Desde su punto de vista, la mayoría de la población venezolana vive la intervención militar con "una mezcla de silencio y mucha esperanza, así como con muchas compras nerviosas, ante el temor a que llegue una grave escasez" de alimentos y otros productos básicos.
"Pero todos deseamos un cambio que se desarrolle de la mejor manera posible, y con las menos víctimas colaterales posibles", apunta Agustín Rodríguez.
Operación exitosa
En esa línea, apuntó que la operación desarrollada este sábado "ha sido un éxito", por su carácter selectivo y los ataques desarrollados en puntos concretos contra infraestructuras militares.
Después de los mensajes propagandísticos del Gobierno de Nicolás Maduro durante los últimos meses sobre su capacidad de resistencia, refiere Agustín que "esto ha sido una pequeña señal de lo que pueden hacer las tropas estadounidenses".
Estado de derecho
Sobre los posicionamientos y movimientos que se puedan desarrollar a partir de ahora en el país sudamericano, piensa Rodríguez Gorrín que "el efecto camaleónico es tolerable con los de abajo, pero los de arriba deben pagar por las muertes debidas a la deficiente sanidad, la carencia de comida, la gran migración al extranjero o la inexistencia de un Estado de Derecho".
Recuerda que, hasta ahora, era el Poder Ejecutivo el que te culpaba y el Poder Judicial decía amén".
