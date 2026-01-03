Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

DIRECTO | La borrasca Francis mantiene en alerta a Canarias por viento y oleaje: se esperan lluvias para las Cabalgatas de Reyes

Conoce todas las informaciones sobre el paso del frente frío por el archipiélago, que dejará lluvias, tormentas, viento y fuerte oleaje

Imágenes de la última borrasca que pasó por Canarias

Imágenes de la última borrasca que pasó por Canarias

LP/DLP

Aránzazu Fernández

Diego R. Moreno

Johanna Betancor Galindo

Santa Cruz de Tenerife

La entrada del año nuevo ha venido acompañada de meteorología adversa en Canarias. La borrasca Francis, que comenzó a afectar al archipiélago el 1 de enero, ha dejado su huella con lluvias intensas, viento fuerte, oleaje peligroso y hasta nevadas en el Teide. El fenómeno meteorológico ha provocado incidencias de diversa magnitud en varias islas, obligando a activar medidas preventivas y alterando la operatividad de infraestructuras clave como los aeropuertos.

La Palma ha sido una de las islas más afectadas por el paso del frente. La lluvia ha sido constante durante toda la jornada, acompañada de rachas de viento cercanas a los 90 kilómetros por hora, lo que ha provocado graves complicaciones en el aeropuerto de la isla. Según fuentes oficiales, siete vuelos que debían aterrizar en la Isla Bonita tuvieron que ser desviados o regresar a su origen ante la imposibilidad de aterrizar por el viento cruzado.

La inestabilidad también ha traído consigo un nuevo episodio de nevadas en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife. Las bajas temperaturas en las cumbres, unidas a la humedad del frente, han generado un manto blanco sobre el volcán, recordando que el invierno sigue presente en las islas, aunque no siempre sea perceptible en las zonas costeras.

Viento y oleaje, protagonistas en la provincia oriental

En el caso de la provincia oriental, el frente no ha dejado tanta precipitación, pero el protagonismo ha recaído en el viento y el fuerte oleaje. En Gran Canaria, los efectos del viento se han hecho notar en zonas de medianías y costa, aunque sin provocar incidentes graves. El mar de fondo ha obligado a extremar las precauciones en el litoral, especialmente en áreas abiertas al norte y noreste.

También en Fuerteventura y Lanzarote, la borrasca Francis ha sido menos generosa en lluvias, pero sí se ha notado el viento y el mal estado del mar, lo que ha llevado a las autoridades locales a mantener la vigilancia en zonas de costa.

En El Hierro, concretamente en el municipio de La Frontera, el paso de la borrasca se ha traducido en un fuerte oleaje, con la bandera roja ondeando en las playas. El Ayuntamiento ha instado a los ciudadanos a extremar la precaución y evitar cualquier actividad en la costa hasta que se estabilice la situación.

Una de las sorpresas del frente ha sido en La Gomera, donde las lluvias han alcanzado hasta 40 litros por metro cuadrado en zonas del sur, un área que normalmente no registra tantas precipitaciones. Las lluvias han provocado pequeños desprendimientos, pero sin daños graves ni para la población ni para las infraestructuras. Como efecto positivo, la vegetación ha recuperado un verde intenso tras el paso de esta borrasca y de la anterior, Emilia, mostrando un paisaje poco habitual en los últimos años.

