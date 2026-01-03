En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Alexandra Socorro
300 menores migrantes cumplen la mayoría de edad a la espera del Estado
Cerca de 300 menores migrantes no acompañados alojados en los centros de acogida de Canarias alcanzaron la mayoría de edad hasta la última semana de 2025. La cifra es incluso superior si se tiene en cuenta que, cada 1 de enero, nada más comenzar el nuevo año, cientos de jóvenes cumplen oficialmente los 18 años debido a que, al desconocerse su fecha exacta de nacimiento, se les asigna de manera administrativa ese día.
Alexandra Socorro
El traslado de menores migrantes, lejos de cumplir los plazos previstos por el decreto
El Estado debe reubicar a más de 2.000 niños en tres meses por la vía ordinaria, pero la resistencia de varias regiones dificulta el cumplimiento del tiempo.
Alexandra Socorro
La ruta canaria cierra 2025 entre tragedias pese al descenso de llegadas
El Gobierno de Canarias y el Estado se enfrentan por las cifras de menores migrantes, mientras las tragedias en la travesía atlántica persisten.
Alexandra Socorro
Tragedias en la ruta atlántica, un pulso político y la sombra de los límites fronterizos
El descenso de la llegada de cayucos a las Islas convive con una crisis humanitaria persistente y una batalla institucional pendiente de resolver
Alexandra Socorro
La vía exprés para reubicar a menores se atasca y triplica los plazos previstos
La burocracia y la lentitud de las comunidades en habilitar plazas retrasan los traslados y los 15 días en los que se deberían realizar se alargan un mes
Alexandra Socorro
Canarias, un punto de encuentro entre mundos migratorios
Con más de 329.000 residentes extranjeros, las Islas destacan por la diversidad de sus comunidades, siendo los italianos, alemanes y británicos los colectivos más numerosos. La adaptación de las personas migrantes plantea múltiples retos y refleja realidades muy diversas.
Alexandra Socorro
El Estado vende como extraordinarios 100 millones para menores que Canarias considera ya comprometidos
El Ejecutivo regional lamenta que los fondos son insuficientes, pues la factura de la atención de los menores ronda los 190 millones
Alexandra Socorro
Canarias acelera las pruebas para determinar la edad de los menores
La Comunidad Autónoma sostiene que las subdelegaciones están aplicando un «procedimiento administrativo común» que introduce trabas y ralentiza los traslados
EFE
Un cayuco con 216 migrantes, 55 de ellos menores y 38 mujeres, llegó anoche a El Hierro
Los servicios de emergencia evacuaron a dos personas al hospital por problemas de salud tras llegar al puerto de La Restinga
El Estado deniega el asilo a menores derivados y los devuelve a Canarias
Un vaivén de idas y venidas. Aunque el traslado a la Península de menores migrantes no acompañados con solicitudes de asilo parecía avanzar sin grandes contratiempos –especialmente después del tercer auto del Tribunal Supremo, que instó al Estado a asumir la atención de los niños en un plazo «improrrogable» de 15 días, cumplido el pasado 21 de noviembre–, el proceso vuelve a encontrarse con obstáculos. Al menos a uno de estos menores se le ha rechazado la petición de asilo cuando ya se encontraba en la Península. Una decisión que le obliga a regresar a Canarias, pese a que ya había iniciado un nuevo proyecto de vida.
