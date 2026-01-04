La AEMET actualiza avisos y alertas por la borrasca Francis en Canarias

La borrasca Francis ha dejado un rastro de inestabilidad y complicaciones en el Archipiélago canario, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel naranja y amarillo debido a las condiciones meteorológicas adversas. Las fuertes lluvias, el oleaje intenso y las rachas de viento han provocado alteraciones en la operativa aérea, especialmente en islas como El Hierro, La Gomera, La Palma y Lanzarote.

Durante la jornada del sábado, hasta 20 vuelos fueron cancelados y otros cuatro fueron desviados en diversos aeropuertos del Archipiélago, según datos de Aena. La mayoría de estas cancelaciones afectaron a conexiones interinsulares, aunque dos de los desvíos correspondieron a vuelos internacionales.

El aeropuerto de El Hierro fue el más impactado, registrando 11 cancelaciones. De estas, cinco vuelos tenían origen en Tenerife Norte y cuatro tenían como destino ese mismo aeropuerto, mientras que los dos restantes correspondían a conexiones con Gran Canaria.

En La Gomera, un vuelo procedente de Gran Canaria tuvo que regresar a su aeropuerto de origen tras no poder aterrizar, considerándose como un desvío. Además, se cancelaron siete operaciones, entre ellas vuelos con origen o destino en Tenerife Norte y Gran Canaria.

En el aeropuerto de La Palma se produjeron dos cancelaciones, ambas relacionadas con Tenerife Norte. Además, dos vuelos internacionales, con salida desde Düsseldorf y Fráncfort, fueron desviados al aeropuerto de Gran Canaria por la falta de condiciones óptimas para el aterrizaje en La Palma.

Por su parte, Lanzarote también vivió complicaciones, con dos desvíos más hacia Gran Canaria.

Alertas por mar de fondo, viento y lluvia

Las condiciones meteorológicas que acompañan a la borrasca Francis han llevado a la Aemet a declarar el nivel naranja por mala mar en Lanzarote, La Palma y la costa del área metropolitana de Tenerife. Se espera mar combinada del noreste con olas de entre cinco y seis metros, lo que ha motivado la activación de esta alerta de peligro importante.

Simultáneamente, se mantiene el nivel amarillo por fenómenos costeros en Fuerteventura, El Hierro, y las costas norte de Tenerife y Gran Canaria, con riesgo por oleaje menos severo pero aún significativo.

La borrasca también ha traído fuertes rachas de viento, que alcanzan hasta 80 kilómetros por hora, afectando especialmente a Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y La Gomera, así como a las cumbres y el este de La Palma. En estas zonas, la Aemet ha activado también el nivel amarillo por viento.

Fuerte oleaje este sábado en la Caleta de Famara / Adriel Perdomo

El tiempo para este domingo, isla a isla

LANZAROTE — Chubascos de madrugada y repunte al final del día

Intervalos nubosos con probables chubascos durante la madrugada, sin descartar que localmente sean fuertes. El resto del día, precipitaciones débiles a moderadas, ocasionales y dispersas, con mayor probabilidad a últimas horas, sobre todo en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de oeste a noroeste, con intervalos de fuerte de madrugada en zonas de interior y rachas localmente muy fuertes.

Temperaturas (°C): Arrecife 17 / 23

FUERTEVENTURA — Lluvias ocasionales y viento del noroeste

Intervalos nubosos con chubascos probables durante la madrugada, que podrán ser localmente fuertes. Durante el día, lluvias débiles a moderadas, dispersas. Temperaturas sin cambios significativos. Viento moderado del oeste a noroeste, con algún intervalo de fuerte en zonas de interior a primeras horas.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 16 / 22

Efectos del fuerte viento provocado por la borrasca Francis en el Parque Natural Dunas de Corralejo, en el municipio de La Oliva / Carlos de Saá

GRAN CANARIA — Norte más nuboso con lluvias débiles

Predominio de cielos nubosos en el norte y oeste, con precipitaciones débiles ocasionales, localmente moderadas en medianías. En el resto, intervalos nubosos con alguna lluvia ocasional, más probable en el interior del sureste por la tarde.

Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en medianías del norte.

Viento moderado del noroeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 23

TENERIFE — Lluvias moderadas en el norte y viento fuerte en cumbres

Cielos nubosos en el norte con precipitaciones moderadas, más frecuentes y persistentes en medianías. En el resto, intervalos nubosos, con aumento de la nubosidad en el sureste por la tarde.

Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso de las máximas en el norte; probables heladas débiles en cotas altas del Teide.

Viento del noroeste con intervalos de fuerte en la vertiente suroeste y rachas muy fuertes en cumbres centrales, tendiendo a amainar al final del día.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 21

LA GOMERA — Nubosidad en norte y oeste con lluvias débiles

Predominio de cielos nubosos en el norte y oeste, con precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvia. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte de madrugada en la vertiente suroeste y posibles rachas muy fuertes.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 / 21

Un surfista en la Caleta de Famara, Lanzarote, se mete en el agua durante el temporal. / Adriel Perdomo

LA PALMA — Lluvias más frecuentes en el noroeste

Cielos nubosos en el norte y oeste, con precipitaciones débiles a moderadas, más persistentes en medianías del noroeste. En el resto, intervalos nubosos con lluvias débiles ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte de madrugada en cumbres y vertientes expuestas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 / 22

EL HIERRO — Ambiente nuboso y chubascos ocasionales

Predominio de cielos nubosos en el norte y oeste, con precipitaciones débiles a moderadas de carácter ocasional. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte de madrugada en zonas altas y posibles rachas localmente muy fuertes.

Temperaturas (°C): Valverde 12 / 15