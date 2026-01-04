Aurah Ruiz se mete a politóloga y defiende a Trump: "A ver si te das una vueltita por Spain"
La influencer y esposa del atacante de la UD Las Palmas Jesé Rodríguez se muestra a favor de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, con la captura de Maduro, y quiere que se repita la fórmula con Pedro Sánchez
Politóloga Aurah Ruiz. Y un let's go Trump. La influencer, exconcursante de realities de TV y esposa del delantero de la UD Las Palmas está a favor de la acción militar del presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Respalda la actuación militar estadounidense, co la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, y expresa su deseo de que se traslade a España. "A ver si te des una vueltita por Spain", publicó en sus redes sociales con la foto del político venezolano detenido por operativos del ejército estadounidense, así como con otra imagen del líder de los EEEUU de 79 años.
Con dos emoticonos de respaldo, Aurah, que anunció hace unos días que tendrá su segundo hijo con Jesé Rodríguez -que se postula esta tarde titular contra el Zaragoza con la UD-, se alinea con la posición de fuerza de Trump, que además anuncia la consolidación de un nuevo gobierno en Venezuela con la supervisión norteamericana, así como de la intervención del petróleo.
La opinión de la grancanaria Aurah Ruiz en sus historias de Instagram ha generado una oleada de críticas en redes, que chocan con los gritos de liberación de los residentes venezolanos en la Isla. La útima aparición de la participante en concursos de la TV fue para promocionar junto a Jesé la apertura de una nueva pastelería de Yeray Reyes.
