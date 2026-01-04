Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios: a través de esta estafa por Bizum vacían las cuentas bancarias
El fraude comienza a través de un contacto por WhatsApp
Los ciberdelincuentes siguen ingeniando los mejores métodos para sorprender a sus víctimas e intentar que caigan en las estafas. El bizum inverso es un fraude cada vez más frecuente, a través del cual los estafadores prometen enviar dinero a sus víctimas, pero en realidad consiguen que sean ellas quienes realicen el pago.
El objetivo de los delincuentes es vaciar las cuentas bancarias de los afectados.
¿Cómo funciona la estafa del Bizum inverso?
El fraude comienza a través de un contacto inesperado por WhatsApp, cuando a víctima es añadida a un grupo desconocido o recibe directamente un mensaje de una persona desconocida. En ese primer contacto, el estafador le ofrece enviarle 500 euros mediante Bizum. A continuación, el ciberdelincuente solicita una captura de pantalla del saldo bancario, diciendo que lo necesita para completar la operación. Además, afirma que trabaja en una empresa que ayuda económicamente y hace más creíble la estafa.
Sin embargo, el lugar de enviar el dinero prometido, el estafador manda una solicitud de dinero por Bizum, la víctima no presta atención y lo acepta pensando que es el ingreso, pero en realidad ha autorizado el cargo de su propia cuenta.
Recomendaciones del INCIBE
Desde el INCIBE insisten en extremar la precaución y seguir una serie de pautas básicas para no ser víctima de este tipo de estafas:
- Desconfía siempre de las ofertas tentadoras, nadie regala dinero sin motivo.
- Presta atención a las notificaciones del Bizum y comprueba que tipo de solicitud (pago o ingreso)
- Nunca compartir capturas de pantalla ni de tu saldo bancario ni de información financiera.
- No abras enlaces sospechosos por WhatsApp.
- Configura la privacidad de WhatsApp para evitar que desconocidos puedan añadirte a grupos.
- Bloquea y reporta cualquier contacto sospechoso.
- Reportar toda la información de la que disponía a través de las herramientas de colaboración ciudadana.
En el aso de que ya hayas sido víctima de la estafa, es fundamental actuar de inmediato. Contactar rápidamente con el banco para intentar bloquear la operación, recopilar toda la información posible para contar con pruebas válidas y denunciar el fraude ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. De esta manera, las autoridades podrán iniciar una investigación y poner en alerta al resto de la ciudadanía.
