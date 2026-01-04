Atención conductores canarios: la Guardia Civil ya vigila el gesto por el que han multado con 500 euros y 6 puntos de carnet (y no es usar el teléfono móvil)
Realizar ese gesto incrementa notablemente el riesgo de sufrir accidentes
Fumar durante la conducción, incluso con el vehículo detenido en un semáforo o en un atasco, puede convertirse en un riesgo para la seguridad vial. Según las conclusiones de diversos estudios de investigación, fumar mientras se conduce multiplica por 1,5 el riesgo de sufrir un accidente.
A lo largo de los minutos que dura el cigarro, las acciones que realizan los conductores reducen considerablemente la capacidad de reacción.
Qué pasa si fumas al volante
Estas son las situaciones en las que te pueden sancionar en España por fumar durante la conducción:
- Distracciones: fumar circulando con el vehículo provoca distracciones evidentes como apartar la vista de la carretera para encender o apagar el cigarrillo, o para tirar la ceniza.
- El humo reduce la visibilidad: fumar dentro del vehículo creo un espacio lleno de humo que dificulta la conducción y pone en riesgo la seguridad vial.
- Tirar colillas por la ventanilla: se considera una infracción muy grave porque puede provocar incendios y accidentes en otros usuarios de la vía.
La DGT recuerda que se tarda alrededor de cuatro segundo en encender un cigarrillo y se tarda unos tres minutos y medio fumarlo entero, un tiempo suficiente para desviar la atención de la carretera y aumentar significativamente el riesgo de sufrir accidentes de tráfico.
¿Está prohibido fumar durante la conducción?
Fumar en el vehículo (en carretera o parado) no está expresamente prohibido por la normativa de tráfico, al igual que comer o beber mientras se conduce. Sin embargo, los agentes de tráfico lo consideran una distracción al volante porque es conductor no está prestando la atención necesaria a la conducción. Esta infracción puede conllevar una multa de hasta 80 euros.
La sanción incrementa cuando los conductores canarios realizan un gesto que supone un riesgo para el resto de usuarios de la vía. Arrojar colillas por la ventallina puede provocar incendios y poner en riesgo la seguridad vial de resto de conductores. Por ello, las sanciones van desde 200 euros y pueden alcanzar hasta los 500 euros.
