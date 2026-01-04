La diáspora venezolana en Gran Canaria celebra la caída de Maduro: "No nos lo podíamos creer"

"No nos lo podíamos creer", asegura Marlene Cetroni al recordar el momento en que se conoció la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. La venezolana, afincada en Gran Canaria desde hace ocho años, sintió una inmensa felicidad al ver las noticias. El régimen chavista la obligó a abandonar su país junto a su marido y sus hijos, por lo que este sábado no dudó en descorchar una botella de champán para brindar por el futuro de Venezuela.

Cetroni es propietaria del restaurante El Corazón de Venezuela, un conocido punto de encuentro para la diáspora venezolana en la isla. Nació en el país caribeño, pero es hija de la emigración canaria hacia la conocida como 'octava isla'. Su madre, Rita Cazorla, era natural de un pequeño núcleo de San Bartolomé de Tirajana y, tras la posguerra española, emigró a Venezuela en busca de una vida mejor, cuando la economía del país sudamericano atravesaba una etapa de bonanza. Como muchos canarios, llegó con lo puesto y empezó desde abajo: primero ayudando a una tía en una tienda de ropa y, con el tiempo, dedicándose a la compra de inmuebles que destinaba al alquiler. A diferencia de otros emigrantes, nunca regresó a Canarias y falleció en Venezuela.

Falta de sanidad

La empresaria explica que su salida del país fue forzada por la creciente inseguridad. "Recibimos amenazas de secuestro y los robos eran constantes", relata. A ello se sumaba el deterioro del sistema sanitario, uno de los problemas que califica como más graves. "No había jeringuillas, ni gasas, ni tiritas, ni siquiera agua oxigenada", lamenta.

La noticia de la detención de Maduro coincidió con la celebración del baby shower de su nuera, lo que convirtió el encuentro familiar en una fiesta improvisada. "La familia de mi nuera es canaria, pero todos lo celebramos juntos y estábamos muy contentos", cuenta.

Una fiesta

Desde que abrió su restaurante hace unos pocos años, Cetroni había imaginado organizar una gran celebración el día en que cayera el presidente venezolano. Aunque actualmente se encuentra de vacaciones, asegura que el próximo día 8, cuando regresen a los fogones, lo celebrarán con clientes y compatriotas. "Imagínate cómo va a ser eso", comenta entre risas. La emoción fue tal que incluso recibieron en el aeropuerto con banderas venezolanas a varias empleadas que regresaban de vacaciones en Alemania.

Pese a la alegría inicial por un gobierno que considera ahora "descabezado", Cetroni es consciente de que el camino para recuperar el país será largo. Por ello, no se plantea regresar de forma definitiva. En Canarias ha construido su empresa y su familia sigue creciendo. "No pensamos volver hasta que todo el mundo tenga derechos, porque nos quitaron lo poco que teníamos", afirma. Antes de marcharse vendieron todas sus pertenencias, pero la devaluación de la moneda hizo que ni siquiera les alcanzara para pagar los billetes de avión.

Mientras tanto, su familia en Venezuela vive estas horas con expectación e incertidumbre. Cetroni mantiene contacto constante con ellos y explica que su hermana lleva más de 48 horas sin suministro eléctrico y otros familiares permanecen incomunicados por la falta de internet. Aun así, sí le gustaría volver para reencontrarse con los suyos, ya que no ha regresado desde que emigró. Tras la caída del gobierno chavista, considera que puede ser, por fin, el momento de mirar atrás y volver a pisar la tierra que tuvo que dejar.