EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Donald Trump ha anunciado que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras una ofensiva militar sobre el país

El Gobierno de Caracas ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país

Así ha sido la llegada de Maduro a la sede de la DEA en Nueva York

A. Romero / O. González

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Aurah Ruiz se mete a politóloga y defiende a Trump: "A ver si te das una vueltita por Spain"

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Primero Canarias reclama una salida política para Venezuela con la tutela de la ONU

Canarias estuvo bajo el paraguas de 350 planes de alerta durante 2025

Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios: a través de esta estafa por Bizum vacían las cuentas bancarias

