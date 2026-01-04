EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Feijóo dice que Delcy Rodríguez es "cómplice de la dictadura" y no puede dirigir Venezuela El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que la vicepresidenta ejecutiva del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, "no puede" dirigir Venezuela porque ha sido "cómplice y protagonista de la dictadura, la corrupción y el saqueo" del país y representa su "pasado más oscuro". Feijóo ha publicado un comunicado en su cuenta de la red social X en el que asegura que la continuidad de Delcy Rodríguez "no sería más que una operación de continuidad del régimen", cuando -ha insistido- el pueblo venezolano "ya ha rechazado (ese régimen) de forma inequívoca en las urnas".

Maduro, encarcelado en EEUU a la espera de comparecer ante un juez en los próximos días Nicolás Maduro permanece encarcelado acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, y afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas. Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan.

Ayuso critica que Sánchez elija "comunismo" al condenar el ataque en Venezuela: "Prefiere la legalidad de un tirano" La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elija "comunismo" al condenar el ataque de Estados Unidos en Venezuela en una carta dirigida a la militancia, y ha censurado que prefiera "la legalidad de un tirano". "Frente al comunismo o la libertad, Sánchez ha elegido comunismo", ha afirmado la dirigente autonómica a través de sus redes sociales, después de que Sánchez haya señalado en la misiva que condena "con rotundidad" el ataque perpetrado por Estados Unidos sobre Venezuela y haya reiterado su defensa del derecho internacional.

Netanyahu celebra que "muchos países" de América Latina "están volviendo al eje estadounidense " El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró este domingo que "muchos países" de América Latina "están volviendo al eje estadounidense", después de que ayer Estados Unidos atacara distintos puntos estratégicos de Venezuela y capturara en Caracas al presidente Nicolás Maduro. "Debo decir que en América Latina en general, estamos presenciando una transformación, y muchos países están volviendo al eje estadounidense y, como era de esperar, también a la relación con el Estado de Israel", expresó Netanyahu en un comunicado difundido por su oficina.

Mario Saavedra Así fue la operación para capturar a Maduro: un chivato en el régimen, infiltración de la CIA y comandos practicando en Kentucky Nunca antes en la historia de Estados Unidos se había llevado a cabo una operación similar a la que, en la madrugada de este sábado, terminó con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado y "extraído" del país para ser trasladado a Nueva York, donde se enfrentará a un juicio por "narcoterrorismo". La que sigue es la historia de una operación tan ilegal como trepidante, que involucra comandos de la Delta Force del ejército de Estados Unidos, espías de la CIA, un chivato cercano a Maduro dentro del régimen y espionaje electrónico con drones y aviones militares; todo, según las filtraciones de los actores involucrados a medios como The New York Times o The Wall Street Journal. Lee la noticia completa.

Crisis en Venezuela: reacciones en Canarias Primero Canarias reclama una salida política para Venezuela con la tutela de la ONU La formación política llama a una transición democrática ante la deriva autoritaria que vivía el país Leer más

Paco Cabrera Crisis en Venezuela: reacciones en Canarias Aurah Ruiz se mete a politóloga y defiende a Trump: "A ver si te das una vueltita por Spain" La influencer y esposa del atacante de la UD Las Palmas Jesé Rodríguez se muestra a favor de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, con la captura de Maduro, y quiere que se repita la fórmula con Pedro Sánchez Leer más

Belarra exige al Gobierno que "aísle internacionalmente" a Trump: "Se está comportando en este momento como el Hitler de nuestro tiempo" La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido que el Gobierno y la Comisión Europea "aíslen internacionalmente a Donald Trump" y rompan "todas las relaciones con Estados Unidos" al considerar que "el principal terrorista que existe en este momento, en este mundo, es Donald Trump". "Se está comportando en este momento como el Hitler de nuestro tiempo", ha remachado. "Tenemos que volver a salir a las calles de este país para gritar no a la guerra, para exigir el fin de las intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump, el fin de las guerras por petróleo", ha afirmado Belarra, quien ha calificado lo ocurrido este sábado en Venezuela como "terrorismo de Estado".

El PP acusa a Sánchez de haber hecho "todo lo posible para colaborar con el régimen de Maduro" El secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado, ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prefiera "una dictadura de izquierdas a una democracia de derechas o de centro derecha en Venezuela" y ha urgido al Gobierno a mantener unas relaciones diplomáticas con Estados Unidos "de primer nivel". Tellado ha denunciado en el programa 'La trinchera', de EsRadio, que el Gobierno de Sánchez "hizo todo lo posible para colaborar con el régimen de Nicolás Maduro y sacar de Venezuela al ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia". Para el secretario general de los populares, Edmundo González es el "presidente legítimo" de Venezuela, mientras que María Corina Machado es la depositaria de la "legitimidad moral" y está llamada a "ocupar un papel determinante en el futuro" de ese país, una posición que ya recalcó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este sábado.