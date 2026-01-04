Ni ropa ni perfumes: este es el mejor regalo que pueden hacer los canarios en Reyes

El Día de Reyes está a la vuelta de la esquina y, como cada año, muchos canarios siguen sin saber qué regalar. Entre las opciones más prácticas y útiles hay uno que ha ganado protagonismo en estos últimos meses, se trata de la baliza V16.

Desde el 1 de enero de 2026 es obligatorio llevar este dispositivo de emergencia en todos los vehículos españoles, por lo que puede ser un regalo perfecto para Reyes. Sin embargo, no todas las balizas están aceptadas por la DGT.

No todas las balizas son válidas

Para que la baliza V-16 sea válida se tiene que poder ver a un kilómetro de distancia, debe estar homologada y contar con geolocalización y debe emitir una luz de 360º, de alta intensidad y de forma intermitente durante al menos 30 minutos.

El precio de una baliza de estas características, que son las aceptadas por la DGT, oscila entre los 40 y 50 euros.

Estas cuentan con una tarjeta SIM interna, que al pulsar su botón, se conecte directamente con la Dirección General de Tráfico para ofrecer la posición del automóvil averiado y a través de los paneles de información situados en las carreteras se pueda alertar al resto de conductores de que hay una emergencia.

Qué vehículos están obligados a llevarla

Según el Reglamento General de Circulación , este accesorio de señalización se aplica a turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías de hasta 3.500 kg y autobuses.

La normativa no menciona que las motocicletas estén obligatorias a llevar esta señalización, pero los agentes de seguridad la recomiendan siempre que sea posible.

Las balizas deben estar homologadas / Luis Tejido

Multas en 2026