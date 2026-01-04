NC-BC afirma que la "radicalización" de Trump pone en riesgo "el presente y el futuro del planeta"

El secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Román Rodríguez, ha afirmado que la creciente "radicalización y militarismo" del presidente de EEUU, Donald Trump, pone en riesgo "el presente y el futuro del planeta".

En un comunicado, ha indicado que la reciente agresión militar y violación de la soberanía nacional de Venezuela "basada en su intención de quedarse con sus inmensos recursos petrolíferos", es una muestra de su visión imperialista del mundo y que supone "dinamitar" la frágil legalidad internacional.

Aquí, recordó que ha sido una operación en la que Trump se carga al secuestrado Maduro, pero también elimina a la líder opositora María Corina Machado, a la que no considera en condiciones para dirigir el país.

Además, añadió que, en consonancia con el documento de Estrategia de Seguridad Nacional presentado el pasado mes de diciembre, Trump no solo tiene en su punto de mira a América Latina y sus riquezas naturales y estratégicas, que no tiene dudas en tomar por la fuerza, sino también a Canadá y a Groenlandia, esta última región integrante de Dinamarca.

Un mundo peor

"Este año de trumpismo ha ido construyendo un mundo peor, más injusto, más violento, más autoritario, menos democrático y sustentado por un gran poder militar, económico y mediático con consecuencias muy graves para el conjunto de la Humanidad", opinó.

No obstante, el secretario de Programas de NC-bc destacó que comienzan a producirse algunos hechos "positivos" como la victoria electoral de Mamdani en Nueva York, lo que demuestra que las extremas derechas trumpistas "pueden ser derrotadas con programas que respondan a las necesidades más acuciantes de la mayoría social".

"Ese es el camino, junto a la unidad de las fuerzas progresistas, para defender las libertades, las conquistas sociales, la diplomacia y la paz", concluyó.