La Primitiva deja más de 400.000 euros en Canarias
Consulte los distintos premios, número a número
Suma y sigue. La diosa fortuna no faltó a su cita de los sábados con Canarias y reparte un buen premio en el sorteo de La Primitiva, celebrado este 3 de enero, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
Concretamente fue en la administración ubicada en la estación Cepsa Abades, en Arico -Tenerife-, donde se validó un boleto galardonado con un premio de Primera Categoría (6 aciertos) que está valorado en 453.238,28 euros.
Al ser un premio superior a los 40.000 euros, el poseedor del boleto tendrá que pasar por Hacienda y abonará a la Agencia Tributaria unos 82.647,66, por lo que el premio final se queda en unos 370.590,62 euros.
Hubo otros dos premios de la misma cuantía que se vendieron en Alcalá de Henares -Madrid- y en Churra -Murcia-.
De Segunda Categoría (5 aciertos más el complementario) hubo otros 9 premios que se vendieron en Benidorm -Alicante-, Villafranca de los Barros -Badajoz-, Barcelona, Burgos, Logroño -La Rioja-, Collado Villalba -Madrid-, Alhama de Murcia -Murcia-, Torrent y Valencia. El boleto está valorado en 24.499,37 euros.
De Tercera Categoría (5 aciertos) hubo 220 acertantes a lo largo y ancho de la geografía española. Cada uno percibirá unos 1.835,45 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos más el reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 73.500.000 euros.
La combinación afortunada fue el 06-15-20-22-26-36. El complementario recayó en el 18 y el reintegro en el 6.
La recaudación total del sorteo ascendió a unos 12.367.540 euros.
¿Cómo se juega a La Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
