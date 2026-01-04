Selena Pérez, interiorista: «Un espacio bien diseñado es el que se adapta a la vida diaria»

¿Cómo definiría el buen interiorismo hoy?

La clave es saber escuchar de verdad a la persona con la que estás tratando, algo que muchas veces no sucede. No solo se trata de diseñar un espacio que visualmente sea atractivo, sino que realmente intentes entender a la persona que lo va a habitar, que va a vivir en él, que intentes comprender las necesidades que tiene, sus hábitos o su estilo de vida, cómo se siente y, sobre todo, lo que quiere mejorar. Esa información es la base para el proceso creativo y, si no entiendes a la persona, es imposible crear un espacio que realmente se adapte a ella.

¿Qué debería priorizar una vivienda por encima de la estética?

Funcionalidad y ergonomía. Un espacio bien diseñado es aquel que se adapta al cuerpo y a la vida diaria de las personas. Una casa que permita realizar las actividades del día a día sin esfuerzos, sin dolores, sin molestias y que también facilite esos movimientos de manera natural. Cuando la ergonomía acompaña, el espacio se siente cómodo, fluido y transmite ese bienestar. La estética queda en un segundo plano, el cual también es importante, pero se complementan.

¿Hasta qué punto decoramos pensando en cómo vivimos realmente?

Directamente no estamos pensando en cómo vivimos a la hora de decorar y diseñar. Nos basamos en buscar en Pinterest, Instagram y TikTok cosas que nos gusten, que nos atraigan visualmente sin parar a pensar en que, aunque ese estilo te parezca bonito, si es realmente adaptativo, si es lo que vas a necesitar o si en un tiempo te seguirá gustando. Si no nos preguntamos primero eso, lo que va a pasar es que no te aporte nada e inviertas mucho dinero en cosas de las que te vas a cansar.

¿Qué errores se repiten con más frecuencia en las casas actuales?

Uno de los errores más frecuentes es el miedo al color. Existe una obsesión por los espacios neutros que, aunque pueden funcionar como base, terminan restando personalidad y energía a las casas. El color tiene un enorme impacto emocional: estimula, genera sensaciones y ayuda a diferenciar los espacios. Bien utilizado, según el tono y la función de cada estancia, es una herramienta muy poderosa.

¿Cree que seguimos demasiadas modas sin reflexionar?

Las tendencias pueden ser útiles si se saben integrar, pero no deberían marcarlo todo. La clave está en usarlas con criterio y no ceñirse solo a lo que está de moda. Es preferible aplicarlas en elementos fáciles de cambiar y no en piezas clave como el sofá o la cama. Muchas veces se eligen por estética y no por comodidad o funcionalidad, cuando lo ideal es encontrar un equilibrio entre ambas cosas.

¿Cómo influyen las redes sociales en la forma de entender los espacios?

Las redes han popularizado el interiorismo, pero también han generado mucha confusión. Se consumen consejos de personas sin formación ni experiencia, algo parecido al intrusismo en otros ámbitos como la salud o la nutrición. El diseño de interiores requiere conocimiento técnico y no se puede sustituir por recomendaciones superficiales. Seguirlas sin criterio puede llevar a decisiones equivocadas y a prescindir de profesionales que realmente podrían ayudar.

¿Qué papel juegan las emociones y el bienestar en el diseño de un hogar?

Es un papel clave. Un buen diseño es aquel que mejora tu día a día, que te hace sentir cómodo y facilita tu rutina. Pasamos gran parte de nuestra vida en interiores, en casa o en el trabajo; y esos espacios influyen directamente en cómo nos sentimos y cómo vivimos.

Por el mensaje que comparte en sus redes sociales, ¿cómo puede afectar una mala distribución o decoración de un hogar a la salud de sus habitantes?

Un espacio mal diseñado puede generar estrés, molestias físicas o falta de concentración. Muchas veces atribuimos el cansancio o el malestar a factores externos, cuando el problema está en un entorno poco ventilado, mal iluminado o con mobiliario inadecuado. El diseño influye más de lo que creemos en nuestro bienestar físico y mental.

¿Menos es más o el interiorismo debe adaptarse a cada persona?

La clave es adaptarse. Cada estilo de vida y cada hábito requieren un diseño distinto. No es lo mismo una casa para alguien que pasa todo el día fuera que para quien trabaja desde casa, o para quien disfruta cocinando. El objetivo es conectar los espacios con las personas y sus necesidades reales.

¿Qué tendencias actuales le generan más dudas o rechazo?

No me generan rechazo las tendencias en sí, me preocupa que se apliquen sin reflexión. El problema surge cuando se diseña solo siguiendo modas y no pensando en quién va a habitar ese espacio y cómo lo va a vivir.

¿Cómo se puede conseguir un hogar funcional y bonito sin grandes presupuestos?

Es totalmente posible si tienes clara tu visión y tus necesidades. Lo primero es hacerse muchas preguntas para evitar gastar en cosas que no encajan con tu estilo de vida. Es importante invertir en las piezas clave como la cama, el sofá o la cocina; y ajustar el resto con criterio y equilibrio.

¿Qué señales indican que una casa está bien pensada, aunque no sea «de revista»?

Cuando activa tres niveles: el visual, el sensorial y el emocional. El visual tiene que ver con la estética; el sensorial, con texturas, luz y materiales; y el emocional, con objetos y recuerdos que conectan con experiencias personales. Eso es lo que hace que una casa se sienta de verdad.

¿Qué consejo daría a quien quiere que su casa se sienta realmente como hogar?

Escucharse. Parar y reflexionar sobre cómo se vive el espacio, qué se siente en el día a día y qué se cambiaría. A partir de ahí, decidir. Y si es posible, contar con un profesional que acompañe ese proceso.

¿Qué dice una casa de la persona que la habita?

Refleja su personalidad, su forma de sentir y la energía con la que vive el espacio. La distribución, los objetos y los detalles hablan de cómo es y cómo se relaciona con su entorno.

¿Por qué creemos que una casa bonita es la que parece sacada de una revista y no la que se vive de verdad?

Porque nos quedamos en lo estético. Solo cuando una casa se habita de verdad, durante días o semanas, se descubre si funciona y si realmente es un hogar.