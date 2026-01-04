Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Sigue la última hora de la borrasca Francis en Canarias

Conoce todas las informaciones sobre el paso del frente frío por el archipiélago, que dejará lluvias, tormentas, viento y fuerte oleaje

Imágenes de la última borrasca que pasó por Canarias

Imágenes de la última borrasca que pasó por Canarias

LP/DLP

Aránzazu Fernández

Diego R. Moreno

Johanna Betancor Galindo

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Francis deja a su paso un episodio de intensas lluvias, tormentas y mala mar en Canarias. Por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este sábado avisos de nivel naranja (peligro importante) en seis comunidades autónomas, entre ellas el Archipiélago. En consecuencia, los aeropuertos canarios registraron en la jornada de este sábado hasta 20 cancelaciones y cuatro desvíos en las instalaciones de El Hierro, La Gomera, Tenerife Norte, La Palma y Lanzarote por meteorología adversa. Según datos facilitados por Aena, las cancelaciones corresponden a vuelos interinsulares, mientras dos de los desvíos son operaciones internacionales. El aeropuerto de El Hierro sufrió hasta 11 cancelaciones, cinco y cuatro, con origen y destino en Tenerife Norte, respectivamente, y otras dos con origen y destino en Gran Canaria.

En La Gomera, un vuelo desde Gran Canaria tuvo que regresar a su origen, produciéndose un desvío, al tiempo que se produjeron hasta siete cancelaciones en el aeródromo: dos de ellas con origen en La Gomera y destino en Gran Canaria, una con origen en Gran Canaria, dos más con origen en Tenerife Norte y dos con destino a Tenerife Norte.

Por su parte, en el aeropuerto de La Palma se produjeron dos cancelaciones, una con origen en Tenerife Norte y otra con destino al mismo aeropuerto tinerfeño. A ello se suman dos desvíos internacionales, con origen en Düsseldorf y Frankfurt que fueron desviados al aeropuerto de Gran Canaria. Además, en el aeropuerto de Lanzarote fueron también desviados a Gran Canaria otros dos vuelos.

De este modo Francis deja en Lanzarote, La Palma y en la costa del área metropolitana de Tenerife la alerta naranja por fuerte mar combinado del noreste, con olas que pueden alcanzar entre cinco y seis metros. Al mismo tiempo se mantiene el nivel amarillo en Fuerteventura, El Hierro y en las costas norte de Tenerife y Gran Canaria. El viento, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, supone el nivel amarillo en Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Gomera, así como en cumbres y este de La Palma.

