DIRECTO | Sigue la última hora de la borrasca Francis en Canarias

La borrasca Francis deja a su paso un episodio de intensas lluvias, tormentas y mala mar en Canarias. Por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este sábado avisos de nivel naranja (peligro importante) en seis comunidades autónomas, entre ellas el Archipiélago. En consecuencia, los aeropuertos canarios registraron en la jornada de este sábado hasta 20 cancelaciones y cuatro desvíos en las instalaciones de El Hierro, La Gomera, Tenerife Norte, La Palma y Lanzarote por meteorología adversa. Según datos facilitados por Aena, las cancelaciones corresponden a vuelos interinsulares, mientras dos de los desvíos son operaciones internacionales. El aeropuerto de El Hierro sufrió hasta 11 cancelaciones, cinco y cuatro, con origen y destino en Tenerife Norte, respectivamente, y otras dos con origen y destino en Gran Canaria.

En La Gomera, un vuelo desde Gran Canaria tuvo que regresar a su origen, produciéndose un desvío, al tiempo que se produjeron hasta siete cancelaciones en el aeródromo: dos de ellas con origen en La Gomera y destino en Gran Canaria, una con origen en Gran Canaria, dos más con origen en Tenerife Norte y dos con destino a Tenerife Norte.

Por su parte, en el aeropuerto de La Palma se produjeron dos cancelaciones, una con origen en Tenerife Norte y otra con destino al mismo aeropuerto tinerfeño. A ello se suman dos desvíos internacionales, con origen en Düsseldorf y Frankfurt que fueron desviados al aeropuerto de Gran Canaria. Además, en el aeropuerto de Lanzarote fueron también desviados a Gran Canaria otros dos vuelos.

De este modo Francis deja en Lanzarote, La Palma y en la costa del área metropolitana de Tenerife la alerta naranja por fuerte mar combinado del noreste, con olas que pueden alcanzar entre cinco y seis metros. Al mismo tiempo se mantiene el nivel amarillo en Fuerteventura, El Hierro y en las costas norte de Tenerife y Gran Canaria. El viento, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, supone el nivel amarillo en Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Gomera, así como en cumbres y este de La Palma.

El Gobierno de Canarias y los cabildos mantienen la alerta por fuertes rachas de vientos y mala mas por el paso de la tormenta Francis, que han obligado a desviar vuelos y amenazan con un fin de semana complicado en las costas. En las lluvias se rebaja la situación a prealerta, después de que se rozaran los 40 litros por metro cuadrado en puntos de Gran Canaria y La Palma, con nuevas nevadas en el Teide. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que continúe la inestabilidad durante el fin de semana y que las lluvias continúen el lunes, por lo que habrá de llevar paraguas a las Cabalgatas de los Reyes Magos. La alerta por viento incluye las zonas altas y cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, mientras que en el resto del territorio se mantiene la situación de prealerta. Ayer se registraron rachas de 123 kilómetros por hora en las cumbres gomeras de Vallehermoso y 111 en Izaña. En las costas se prevén mareas vivas tras la luna llena de este sábado 3 de enero. Las lluvias continuarán. Los probables chubascos serán dispersos y en todo el Archipiélago, aunque en cantidades inferiores a las de estos días previos. El viento obligó ayer a ocho cancelaciones de vuelos y nueve desvíos en los aeropuertos de La Palma, Tenerife y El Hierro, según informó Aena.

