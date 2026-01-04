Televisión Canaria retransmite este lunes las cabalgatas de reyes de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife
La cadena ofrecerá una programación especial con reporteros a pie de calle
Televisión Canaria volverá a retransmitir un año más las cabalgatas de Reyes Magos que tendrán lugar en la tarde de este lunes, 5 de enero, en Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife.
Según informa el ente público, la programación especial comenzará a las 17.00 horas con la retransmisión de la Cabalgata de Reyes de Las Palmas de Gran Canaria.
Aquí, un total de 18 carrozas acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido desde el Castillo de La Luz hasta el Parque de San Telmo, pasando por Juan Rejón, Albareda, Presidente Alvear, León y Castillo, Bravo Murillo y Muelle Las Palmas.
La narración correrá a cargo de Tomás Galván, con la participación de los reporteros Baby Solano y Minerva Santana, que recorrerán las calles del Puerto para recoger el ambiente festivo y la ilusión de niños y familias.
Ya a las 18.00 horas, el programa 'Hay que verlo' completará la cobertura con imágenes de cómo se vive este día en distintos puntos del archipiélago, mostrando la diversidad de celebraciones y tradiciones que acompañan la llegada de los Reyes Magos en Canarias.
Por otro lado, la tarde continuará a las 19.00 horas con la retransmisión de la Cabalgata de Reyes de Santa Cruz de Tenerife.
La narración correrá a cargo de Alexis Hernández, acompañado por el trabajo a pie de calle de los reporteros José Marrero y Naomi Vera, que acercarán a los espectadores el ambiente previo y el desarrollo del desfile en la capital tinerfeña.
- La Guardia Civil avisa a los canarios en Nochevieja: multas de hasta 600.000 euros por el uso de pirotecnia
- Actualización de las alertas en Canarias: la lluvia caerá en mayor cantidad y durante más tiempo
- Yolanda Díaz lo confirma: los trabajadores canarios tendrán más días de permisos retribuidos por defunción en 2026
- La Aemet actualiza los avisos por el paso de la borrasca Francis por Canarias
- Parece un cuento de hadas, pero es un pueblo de Canarias: este es el municipio del archipiélago que tiene la mejor iluminación Navideña de España
- Buenas noticias para los padres de Canarias: el Gobierno anucia una prestación universal de 200 euros hasta que los hijos cumplan 18 años
- La Primitiva deja más de 400.000 euros en Canarias
- La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche