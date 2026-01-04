Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Televisión Canaria retransmite este lunes las cabalgatas de reyes de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife

La cadena ofrecerá una programación especial con reporteros a pie de calle

Celebración de una Cabalgata de Reyes anterior en las calles de Santa Cruz de Tenerife.

Celebración de una Cabalgata de Reyes anterior en las calles de Santa Cruz de Tenerife. / E. D. / L. P.

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Televisión Canaria volverá a retransmitir un año más las cabalgatas de Reyes Magos que tendrán lugar en la tarde de este lunes, 5 de enero, en Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el ente público, la programación especial comenzará a las 17.00 horas con la retransmisión de la Cabalgata de Reyes de Las Palmas de Gran Canaria.

Aquí, un total de 18 carrozas acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido desde el Castillo de La Luz hasta el Parque de San Telmo, pasando por Juan Rejón, Albareda, Presidente Alvear, León y Castillo, Bravo Murillo y Muelle Las Palmas.

La narración correrá a cargo de Tomás Galván, con la participación de los reporteros Baby Solano y Minerva Santana, que recorrerán las calles del Puerto para recoger el ambiente festivo y la ilusión de niños y familias.

Ya a las 18.00 horas, el programa 'Hay que verlo' completará la cobertura con imágenes de cómo se vive este día en distintos puntos del archipiélago, mostrando la diversidad de celebraciones y tradiciones que acompañan la llegada de los Reyes Magos en Canarias.

Por otro lado, la tarde continuará a las 19.00 horas con la retransmisión de la Cabalgata de Reyes de Santa Cruz de Tenerife.

La narración correrá a cargo de Alexis Hernández, acompañado por el trabajo a pie de calle de los reporteros José Marrero y Naomi Vera, que acercarán a los espectadores el ambiente previo y el desarrollo del desfile en la capital tinerfeña.

