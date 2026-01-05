La Aemet alerta de una víspera de Reyes lluviosa en Canarias con acumulados abundantes en el norte de varias islas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes, 5 de enero y víspera de Reyes, una jornada marcada por lluvias persistentes en buena parte de Canarias, especialmente en las vertientes norte y en zonas de medianías de las islas más montañosas. En este contexto, la Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por lluvias en el noroeste, norte y nordeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, a partir de las 10.00 horas, en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Las temperaturas registrarán un ligero descenso generalizado, más acusado en las máximas del norte y en las mínimas del interior. Las capitales canarias alcanzarán valores máximos en torno a los 21 grados, mientras que las mínimas se situarán entre los 16 y 17 grados. En cumbres de Tenerife y La Palma no se descartan heladas débiles.

El viento soplará de componente noroeste girando a noreste y se intensificará a partir del mediodía, con probabilidad de rachas localmente muy fuertes en vertientes expuestas y zonas altas, especialmente en Gran Canaria, Tenerife, La Palma y El Hierro. En el litoral, el estado de la mar vendrá condicionado por vientos del noroeste de fuerza 3 a 5, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de entre 2 y 3 metros.

En Lanzarote se esperan intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos y ocasionales, que podrían ser localmente fuertes a primeras horas. Las temperaturas bajarán ligeramente y el viento del norte ganará intensidad por la tarde.

Temperaturas (°C): Arrecife 17 / 21

En Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos con chubascos dispersos que tenderán a remitir durante la segunda mitad del día. El descenso térmico será algo más acusado en las mínimas del interior. El viento del norte arreciará por la tarde.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 17 / 20

En Gran Canaria habrá intervalos nubosos, con cielos nubosos a cubiertos en el norte, donde se prevén lluvias que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en medianías durante la tarde. En el resto de vertientes las precipitaciones serán ocasionales. Las temperaturas descenderán ligeramente y el viento, del noroeste girando a noreste, podrá dejar rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes expuestas.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 21

En Tenerife se esperan cielos nubosos a cubiertos en el norte, con lluvias persistentes en medianías durante la segunda mitad del día. En el resto de la isla podrán darse precipitaciones ocasionales. Las temperaturas bajarán ligeramente y se prevén heladas débiles en cumbres centrales. El viento se intensificará desde el mediodía, con rachas muy fuertes en el sureste y extremo noroeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 21

En La Gomera predominarán los intervalos nubosos, con cielos más cubiertos en el norte, donde se esperan lluvias. En el resto de vertientes las precipitaciones serán débiles y ocasionales. Las temperaturas descenderán ligeramente y el viento del noroeste, girando a noreste, podrá alcanzar rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 / 21

En La Palma se prevén intervalos nubosos con predominio de cielos cubiertos en el norte y este, donde las lluvias podrán ser persistentes durante la tarde, sobre todo en el nordeste. Las temperaturas bajarán ligeramente y se podrán registrar heladas débiles en cumbres. El viento del norte, girando a noreste, dejará rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 / 21

En El Hierro se esperan intervalos nubosos a nuboso, con probables lluvias ocasionales. El descenso térmico será ligero, más acusado en la vertiente norte. El viento del noroeste, girando a noreste, se intensificará a partir del mediodía, con rachas muy fuertes en el sureste y extremo noroeste.

Temperaturas (°C): Valverde 12 / 15